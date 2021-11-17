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Для свадьбы выбрали свое любимое число — 13. Влюбленная пара за несколько часов до смертельной аварии расписалась в загсе

Молодожены ехали к родителям невесты праздновать свадьбу и попали в ДТП. Погибли шесть человек

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В аварии на трассе М-5 с шестью жертвами были молодожены Дмитрий и София Козыревы

В аварии на трассе М-5 с шестью жертвами были молодожены Дмитрий и София Козыревы

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Дмитрия и Софию Козыревых похоронили 16 ноября в небольшом городке Сатке, что в горно-заводской зоне Челябинской области. Влюбленные молодожены 13 ноября зарегистрировали брак в загсе Челябинска и ехали в поселок Межевой Саткинского района к родителям невесты праздновать свадьбу. Как рассказала 74.RU мама погибшего Наталья, сын был за рулем «Лады», его молодая жена сидела рядом, а на заднем сиденье были тетя и дядя жениха вместе с 20-летней дочерью, которая единственная выжила в аварии и сейчас находится в больнице. Всё произошло мгновенно. В машину молодоженов на огромной скорости врезался Mitsubishi Lancer. Погибли оба водителя и четверо пассажиров. Момент ДТП попал на видео.

26-летний Дмитрий с 18 лет жил в Челябинске, оканчивал аспирантуру ЮУрГУ, 3 месяца назад сделал предложение своей девушке Софии.

— У них вся история любви завязана на цифре 13: они познакомились 13-го числа, 13 августа он ей сделал предложение, 13 ноября они расписались, мы ждали их с 13 розами, — со слезами рассказывает Наталья. — После загса мы первые поехали в Межевой — там живут родители Сони, и там хотели справлять. Всё подготовили: каравай, конкурсы придумали, шарики надули. В 16:15 у нас четыре шарика начали лопаться со всякими желаниями: «Я не буду мыть посуду», «Не буду на клавишах пианино пыль протирать» (жена Дмитрия София была музыкантом. — Прим. ред.). Мы так хохотали, что они не хотят эти дела делать, которые мы написали на бумажках.

Дмитрий сделал предложение Софии <nobr class="_">13 августа</nobr>

Дмитрий сделал предложение Софии 13 августа

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Около 16:30 родственники позвонили молодоженам, они не ответили. Наталье удалось дозвониться только до племянницы, которая ехала с Дмитрием в машине.

— Она сказала: «Позже перезвоню». Но голос был очень странный, не похожий, — продолжает Наталья. — Мы стали перезванивать, а нам уже мужчина отвечает: «Не мешайте работать». Мы начали снова названивать, спрашиваем: «Что случилось? Хоть все живы?» Он сказал, что произошла авария за Саткой на 13-м километре. Опять 13... Наши мужчины поехали туда, они там все как солдатики в рядочке лежали. Они были такие красивые.

Родственники ждали молодоженов за Саткой в поселке Межевой. Там живут родители невесты

Родственники ждали молодоженов за Саткой в поселке Межевой. Там живут родители невесты

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Дмитрий и все пассажиры «Лады», кроме его 20-летней двоюродной сестры, погибли. Хоронить их будут сегодня.

— Мы сейчас едем в Сатку на похороны, нам рассчитали «Газель» по километражу и сказали, что сумма вышла 13 тысяч рублей, — продолжила, не сдержав слез, мама погибшего.

На этом фото Наталья с тремя своими детьми — двумя взрослыми сыновьями и маленькой дочкой. Старшего Дмитрия (слева) мать потеряла

На этом фото Наталья с тремя своими детьми — двумя взрослыми сыновьями и маленькой дочкой. Старшего Дмитрия (слева) мать потеряла

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Смертельная авария произошла 13 ноября. По данным МВД, Mitsubishi Lancer пошел на обгон в разрешенном для этого месте, но в итоге машину занесло, и она на огромной скорости влетела во встречную «Ладу-Калину», в которой ехали молодожены с родственниками. Погибли оба водителя и четверо пассажиров. Момент ДТП попал на видео. Полиция расследует уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек.

По данным полиции, за рулем автомобиля находилась 36-летняя Марина Бабичева, жительница небольшого соседнего города Бакала. Женщина вместе со своим пассажиром скончались на месте ДТП. Близкая подруга погибшей Елена не верит, что Марина была за рулем и виновна в произошедшем. Она рассказала 74.RU, что подруга ехала на чужой машине.

Это погибшая Марина, которую ГИБДД предварительно назвала виновницей аварии. Окончательное слово будет за следствием

Это погибшая Марина, которую ГИБДД предварительно назвала виновницей аварии. Окончательное слово будет за следствием

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— Я вообще не понимаю, как она оказалась за рулем, — это машина ее друга, с которым они поехали в Златоуст за линолеумом, — говорит Елена. — Она за рулем с 2015 года, у нее у самой маленькая красная Toyota Yaris, ездила она всегда аккуратно, всегда пристегивалась. В тот день она на своей машине доехала до него, он живет в Сатке, а потом они поехали в Златоуст. В 15:30 я с ней созванивалась, она разговаривала очень спокойно, думаю, если бы она была за рулем, то так бы спокойно не говорила.

По словам Елены, Марина недавно купила квартиру и делала там ремонт. Работала она библиотекарем, была в разводе, воспитывала 10-летнюю дочку. Ребенка сейчас к себе забрал отец.

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