Для свадьбы выбрали свое любимое число — 13. Влюбленная пара за несколько часов до смертельной аварии расписалась в загсе

— Я вообще не понимаю, как она оказалась за рулем, — это машина ее друга, с которым они поехали в Златоуст за линолеумом, — говорит Елена. — Она за рулем с 2015 года, у нее у самой маленькая красная Toyota Yaris, ездила она всегда аккуратно, всегда пристегивалась. В тот день она на своей машине доехала до него, он живет в Сатке, а потом они поехали в Златоуст. В 15:30 я с ней созванивалась, она разговаривала очень спокойно, думаю, если бы она была за рулем, то так бы спокойно не говорила.



По словам Елены, Марина недавно купила квартиру и делала там ремонт. Работала она библиотекарем, была в разводе, воспитывала 10-летнюю дочку. Ребенка сейчас к себе забрал отец.