Для свадьбы выбрали свое любимое число — 13. Влюбленная пара за несколько часов до смертельной аварии расписалась в загсе

Дмитрия и Софию Козыревых похоронили 16 ноября в небольшом городке Сатке, что в горно-заводской зоне Челябинской области. Влюбленные молодожены
— У них вся история любви завязана на цифре 13: они познакомились
Около 16:30 родственники позвонили молодоженам, они не ответили. Наталье удалось дозвониться только до племянницы, которая ехала с Дмитрием в машине.
— Она сказала: «Позже перезвоню». Но голос был очень странный, не похожий, — продолжает Наталья. — Мы стали перезванивать, а нам уже мужчина отвечает: «Не мешайте работать». Мы начали снова названивать, спрашиваем: «Что случилось? Хоть все живы?» Он сказал, что произошла авария за Саткой на
Дмитрий и все пассажиры «Лады», кроме его
— Мы сейчас едем в Сатку на похороны, нам рассчитали «Газель» по километражу и сказали, что сумма вышла
Смертельная авария произошла 13 ноября. По данным МВД, Mitsubishi Lancer пошел на обгон в разрешенном для этого месте, но в итоге машину занесло, и она на огромной скорости влетела во встречную «Ладу-Калину», в которой ехали молодожены с родственниками. Погибли оба водителя и четверо пассажиров. Момент ДТП попал на видео. Полиция расследует уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек.
По данным полиции, за рулем автомобиля находилась
— Я вообще не понимаю, как она оказалась за рулем, — это машина ее друга, с которым они поехали в Златоуст за линолеумом, — говорит Елена. — Она за рулем с 2015 года, у нее у самой маленькая красная Toyota Yaris, ездила она всегда аккуратно, всегда пристегивалась. В тот день она на своей машине доехала до него, он живет в Сатке, а потом они поехали в Златоуст. В 15:30 я с ней созванивалась, она разговаривала очень спокойно, думаю, если бы она была за рулем, то так бы спокойно не говорила.
По словам Елены, Марина недавно купила квартиру и делала там ремонт. Работала она библиотекарем, была в разводе, воспитывала