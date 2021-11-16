Рабочий сорвался с крыши гаража и разбился насмерть: в суд передали дело против его прораба

В Новосибирской области до суда дошло дело против 66-летнего прораба, который не уследил за рабочим, ремонтирующим тракторный гараж.



Инцидент произошел 31 июля 2021 года в селе Ключики Сузунского района.

— По данным следствия, прораб дал устное распоряжение подсобным рабочим стройотдела произвести строительные работы на высоте, а именно — осуществить ремонт кровли тракторного гаража. При этом фигурант по делу не обеспечил безопасные условия и охрану труда и допустил рабочих к выполнению работ на высоте без обеспечения их средствами индивидуальной защиты — каской, страховочной или удерживающей привязью, а также не выдал наряд-допуск для работы на высоте, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.