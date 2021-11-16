Рабочий сорвался с крыши гаража и разбился насмерть: в суд передали дело против его прораба

В Новосибирской области рабочий сорвался с крыши гаража и разбился
В Новосибирской области до суда дошло дело против
Инцидент произошел 31 июля 2021 года в селе Ключики Сузунского района.
— По данным следствия, прораб дал устное распоряжение подсобным рабочим стройотдела произвести строительные работы на высоте, а именно — осуществить ремонт кровли тракторного гаража. При этом фигурант по делу не обеспечил безопасные условия и охрану труда и допустил рабочих к выполнению работ на высоте без обеспечения их средствами индивидуальной защиты — каской, страховочной или удерживающей привязью, а также не выдал наряд-допуск для работы на высоте, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
В итоге один из рабочих сорвался с высоты 9 метров и упал на бетонную плиту. Мужчину доставили в больницу, где он от полученных травм скончался.
Прораба обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина свою вину признал. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В июне НГС рассказывал, что в Железнодорожном районе Новосибирска с бизнес-центра «Лига-Капитал» сорвался промышленный альпинист.