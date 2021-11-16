16 ноября вторник
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 72.27
eur 82.77
Все новости
Все новости

Рабочий сорвался с крыши гаража и разбился насмерть: в суд передали дело против его прораба

Начальнику грозит до 5 лет лишения свободы

585
2Обсудить

Поделиться

Инцидент произошел <nobr class="_">31 июля</nobr>. Мужчина упал с высоты <nobr class="_">9 метров</nobr>

Инцидент произошел 31 июля. Мужчина упал с высоты 9 метров

Поделиться

В Новосибирской области рабочий сорвался с крыши гаража и разбился

В Новосибирской области до суда дошло дело против 66-летнего прораба, который не уследил за рабочим, ремонтирующим тракторный гараж.

Инцидент произошел 31 июля 2021 года в селе Ключики Сузунского района.

— По данным следствия, прораб дал устное распоряжение подсобным рабочим стройотдела произвести строительные работы на высоте, а именно — осуществить ремонт кровли тракторного гаража. При этом фигурант по делу не обеспечил безопасные условия и охрану труда и допустил рабочих к выполнению работ на высоте без обеспечения их средствами индивидуальной защиты — каской, страховочной или удерживающей привязью, а также не выдал наряд-допуск для работы на высоте, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В итоге один из рабочих сорвался с высоты 9 метров и упал на бетонную плиту. Мужчину доставили в больницу, где он от полученных травм скончался.

Прораба обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина свою вину признал. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В июне НГС рассказывал, что в Железнодорожном районе Новосибирска с бизнес-центра «Лига-Капитал» сорвался промышленный альпинист.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

падение с высотысуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...