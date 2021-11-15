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Трех женщин нашли мертвыми в частном доме под Новосибирском

На месте работают следователи

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Предположительно, женщины отравились угарным газом

Предположительно, женщины отравились угарным газом

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Новосибирские следователи начали проверку по факту смерти трех женщин в Искитимском районе. Женщин нашли в частном доме в поселке Койниха.

Как рассказали в Следственном комитете, у погибших 1958, 1971 и 1973 годов рождения были признаки отравления угарным газом.

На место выехал следователь, назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства.

— Во многих случаях причиной гибели людей явилась преступная небрежность или невнимательность. Правильное использование бытовых приборов, исправного печного отопления и осторожное обращение с огнем может сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким, — напомнили в Следственном комитете.

Прошлым летом на одной из турбаз в Алтайском крае были обнаружены тела четырех человек. В ходе следствия уже установлено, что смерть членов семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти не обнаружено. Одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, было отравление.

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СКдымпечьугарный газ
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