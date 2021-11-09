В разбившемся автомобиле каршеринга зажало 19-летнюю девушку — ее пришлось доставать спасателям

19-летняя пассажирка машины каршеринговой службы оказалась зажата в салоне после того, как иномарка врезалась в столб. Девушке понадобилась помощь спасателей.
Как рассказали в МАСС, информация об аварии поступила им в 02:27.
— Делимобиль марки Hyundai Solaris врезался в столб освещения. В результате сильного бокового удара автомобиль смяло, в салоне зажаты люди, — рассказали спасатели о вызове.
Вместе с пожарными спасатели МАСС извлекли пассажирку 2002 года рождения из машины без применения аварийно-спасательного инструмента.
Спасательная операция попала на видео.
— В ночное время, при недостаточной видимости, на дорогах, имеющих скользкое покрытие (мокрый снег, лед, лужи), при снижении концентрации внимания существует вероятность заноса транспортного средства. Соблюдение скоростного режима, соответствующего дорожной обстановке, обезопасит вас от неприятностей. Соблюдайте правила дорожного движения, а также дистанцию между автомобилями, — напомнили спасатели.
Авария на проспекте Димитрова, 2 произошла сегодня ночью. Автомобиль каршеринга влетел в столб, в салоне было 2 человека.