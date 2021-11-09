В разбившемся автомобиле каршеринга зажало 19-летнюю девушку — ее пришлось доставать спасателям

19-летняя пассажирка машины каршеринговой службы оказалась зажата в салоне после того, как иномарка врезалась в столб. Девушке понадобилась помощь спасателей.

Как рассказали в МАСС, информация об аварии поступила им в 02:27.

— Делимобиль марки Hyundai Solaris врезался в столб освещения. В результате сильного бокового удара автомобиль смяло, в салоне зажаты люди, — рассказали спасатели о вызове.

Вместе с пожарными спасатели МАСС извлекли пассажирку 2002 года рождения из машины без применения аварийно-спасательного инструмента.