В Новосибирске 16-летний подросток ушел в школу и пропал

В Новосибирске ищут 16-летнего Евгения Меньшикова. Он вышел из своего дома в Калининском районе и пошел в школу, но домой не вернулся.
— Заявка поступила на прошлой неделе. В один из дней удалось выйти с подростком на связь. Он пообещал вернуться, но до сегодняшнего дня на связь не выходит. Есть основание волноваться о его здоровье. Мальчик ушел из дома, сказал, что в школу, после этого домой не вернулся. Ранее он однажды уходил из дома, его не было двое суток. Пояснить, где находился, он тогда не смог. Важно убедиться, что мальчик вне опасности, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Рост Евгения Меньшикова 170 см, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Подросток вышел из дома во всем черном: в черной куртке, толстовке с капюшоном, спортивных брюках с белым рисунком по боковым швам, кроссовках. С собой у него черная сумка через плечо.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить на номер горячей линии отряда
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