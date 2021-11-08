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В Новосибирске 16-летний подросток ушел в школу и пропал

Евгений Меньшиков проживает в Калининском районе, но может находиться в любом другом

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О 16-летнем Евгении Меньшикове ничего не известно со вторника, 2 ноября

О 16-летнем Евгении Меньшикове ничего не известно со вторника, 2 ноября

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В Новосибирске ищут 16-летнего Евгения Меньшикова. Он вышел из своего дома в Калининском районе и пошел в школу, но домой не вернулся.

— Заявка поступила на прошлой неделе. В один из дней удалось выйти с подростком на связь. Он пообещал вернуться, но до сегодняшнего дня на связь не выходит. Есть основание волноваться о его здоровье. Мальчик ушел из дома, сказал, что в школу, после этого домой не вернулся. Ранее он однажды уходил из дома, его не было двое суток. Пояснить, где находился, он тогда не смог. Важно убедиться, что мальчик вне опасности, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост Евгения Меньшикова 170 см, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Подросток вышел из дома во всем черном: в черной куртке, толстовке с капюшоном, спортивных брюках с белым рисунком по боковым швам, кроссовках. С собой у него черная сумка через плечо.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить на номер горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно и бесплатно).

На этой неделе в розыск объявили 21-летнюю Анастасию Новоселову. Она пропала после вечеринки.

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пропал подростокпоисковый отряд «ЛизаАлерт»
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