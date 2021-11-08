В Новосибирске 16-летний подросток ушел в школу и пропал

В Новосибирске ищут 16-летнего Евгения Меньшикова. Он вышел из своего дома в Калининском районе и пошел в школу, но домой не вернулся.

— Заявка поступила на прошлой неделе. В один из дней удалось выйти с подростком на связь. Он пообещал вернуться, но до сегодняшнего дня на связь не выходит. Есть основание волноваться о его здоровье. Мальчик ушел из дома, сказал, что в школу, после этого домой не вернулся. Ранее он однажды уходил из дома, его не было двое суток. Пояснить, где находился, он тогда не смог. Важно убедиться, что мальчик вне опасности, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.