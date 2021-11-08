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В Новосибирске пассажиры напали с ножом на водителя Volkswagen и забрали автомобиль

Полиция объявила план «Перехват», возбуждено уголовное дело

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В результате плана «Перехват» обоих злоумышленников задержали сотрудники ДПС

В результате плана «Перехват» обоих злоумышленников задержали сотрудники ДПС

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Вчера, 7 ноября, около 19:00 в Центральном районе Новосибирска двое пассажиров Volkswagen напали с ножом на водителя иномарки, забрали у него автомобиль и скрылись с места преступления.

— 22-летний водитель Volkswagen обратился в полицию, был объявлен план «Перехват» и уже через 40 минут возле ТЦ «Континент» на Троллейной подозреваемых на угнанном автомобиле задержали сотрудники ДПС, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Личности обоих злоумышленников установлены. Ими оказались 26-летний житель села Довольного и 29-летний житель станции Издревой Новосибирского района. Оба ранее судимые: старший приятель за ДТП, младший за кражу, грабеж и за оскорбление полицейского.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц с применением оружия) УК РФ.

Ночью с 3 на 4 декабря 2020 года в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия № 8», четверо парней избили женщину-таксиста. Подростки затащили женщину в ее же машину и поехали кататься.

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ДПСнападение на водителяплан «Перехват»полицияуголовное делоразбой
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