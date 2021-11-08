В Новосибирске пассажиры напали с ножом на водителя Volkswagen и забрали автомобиль

Вчера, 7 ноября, около 19:00 в Центральном районе Новосибирска двое пассажиров Volkswagen напали с ножом на водителя иномарки, забрали у него автомобиль и скрылись с места преступления.
— 22-летний водитель Volkswagen обратился в полицию, был объявлен план «Перехват» и уже через 40 минут возле ТЦ «Континент» на Троллейной подозреваемых на угнанном автомобиле задержали сотрудники ДПС, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Личности обоих злоумышленников установлены. Ими оказались 26-летний житель села Довольного и 29-летний житель станции Издревой Новосибирского района. Оба ранее судимые: старший приятель за ДТП, младший за кражу, грабеж и за оскорбление полицейского.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц с применением оружия) УК РФ.
Ночью с 3 на 4 декабря 2020 года в Первомайском районе Новосибирска, недалеко от остановки «Гимназия