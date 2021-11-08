В Новосибирске пассажиры напали с ножом на водителя Volkswagen и забрали автомобиль

Вчера, 7 ноября, около 19:00 в Центральном районе Новосибирска двое пассажиров Volkswagen напали с ножом на водителя иномарки, забрали у него автомобиль и скрылись с места преступления.



— 22-летний водитель Volkswagen обратился в полицию, был объявлен план «Перехват» и уже через 40 минут возле ТЦ «Континент» на Троллейной подозреваемых на угнанном автомобиле задержали сотрудники ДПС, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.



Личности обоих злоумышленников установлены. Ими оказались 26-летний житель села Довольного и 29-летний житель станции Издревой Новосибирского района. Оба ранее судимые: старший приятель за ДТП, младший за кражу, грабеж и за оскорбление полицейского.