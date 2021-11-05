«Выгрузил меня вместе с авто»: сибирячку эвакуировали вместе с машиной в Новосибирске

В Новосибирске автомобиль увезли на штрафстоянку вместе с водителем
Днем 4 ноября автомобиль вместе с женщиной-водителем Еленой эвакуировали от здания на проспекте в Железнодорожном районе Новосибирска.
Елена подъехала к бизнес-центру на проспекте Димитрова, 7. Она припарковала автомобиль Toyota RAV4, как ей показалось, в парковочном кармане, который оказался тротуаром.
— Там сразу после поворота с проспекта Димитрова есть карман машины на три-четыре перед магазинчиком. Он расположен сразу после тротуара, и автомобиль на проезжую часть не выступает. На снегу были следы от протекторов машин. Знаков, запрещающих парковку, я не увидела и припарковалась. Я расценила этот участок как парковочный карман. Зашла в бизнес-центр и услышала, что на автомобиле сработала сигнализация, — рассказала сибирячка корреспонденту НГС.
Елена сразу вышла к машине, чтобы ее перегнать, но эвакуаторщик был настроен агрессивно.
— Он говорит: «Уйдите с дороги, я поехал». Я ответила, что могу перегнать авто или оплатить штраф, но зачем увозить машину, если владелец здесь? Он стал ругаться, использовал нецензурную лексику. Увидела, что ситуация критическая, и села в машину, когда она была на эвакуаторе. Он ехал минут 20, заехали на штрафстоянку — он выгрузил меня вместе с авто. Без объяснений и бумаг. Талон с предписанием заплатить 500 рублей штрафа я получила уже на Владимировской, — рассказала Елена.
В документе, который девушка предоставила в редакцию, указано, что она нарушила правила стоянки транспортного средства, заехав на тротуар (ст. 12.19 КоАП РФ).
Хозяйка авто решила не оставлять действия сотрудника безнаказанными и собирается обращаться в суд. Сумма планируемого иска составит 150 тысяч рублей.
Информацию подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску:
— Водитель эвакуатора 1981 года рождения был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей».
На самой штрафстоянке корреспонденту сообщили, что в выходной день не могут прокомментировать информацию об инциденте.
Людей эвакуируют вместе с автомобилями по разным причинам. В прошлом году автомобиль с годовалым ребенком забрали на штрафстоянку, пока мама бегала в банк. Мы разбирались, кто виноват в этом случае. Также хозяйка кроссовера забралась на эвакуатор в Новосибирске и устроила скандал: она спасала машину от штрафстоянки. Мы писали, чем всё закончилось.