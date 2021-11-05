«Выгрузил меня вместе с авто»: сибирячку эвакуировали вместе с машиной в Новосибирске

Днем 4 ноября автомобиль вместе с женщиной-водителем Еленой эвакуировали от здания на проспекте в Железнодорожном районе Новосибирска.

Елена подъехала к бизнес-центру на проспекте Димитрова, 7. Она припарковала автомобиль Toyota RAV4, как ей показалось, в парковочном кармане, который оказался тротуаром.



— Там сразу после поворота с проспекта Димитрова есть карман машины на три-четыре перед магазинчиком. Он расположен сразу после тротуара, и автомобиль на проезжую часть не выступает. На снегу были следы от протекторов машин. Знаков, запрещающих парковку, я не увидела и припарковалась. Я расценила этот участок как парковочный карман. Зашла в бизнес-центр и услышала, что на автомобиле сработала сигнализация, — рассказала сибирячка корреспонденту НГС.