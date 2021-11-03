В Иркутской области разбился самолет

В Иркутской области пропал с радаров самолет Ан-12. Место крушения уже найдено, после падения самолет загорелся.
Как сообщили в МЧС, по предварительной информации на борту было восемь человек. Обычно экипаж самолета составляет пять человек. Воздушное судно предназначено для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники.
Telegram-канал Mash сообщает, что в результате крушения погибли два человека. Источник ТАСС считает, что причиной крушения самолета могли быть ошибка пилотирования и техническая неисправность.
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