24-летняя сибирячка попала под второе уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

24-летняя жительница Новосибирска второй раз попала под уголовную статью за изготовление и продажу фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19.
— Фигурантка изготовила и продала два поддельных сертификата о вакцинации от ковида супружеской паре из Новосибирска. Согласно информации в липовом документе, срок действия у них до июля и августа следующего года. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по
Первый раз женщина стала фигуранткой аналогичного дела в августе 2021 года. Сейчас полиция выясняет, были ли у сибирячки другие подобные эпизоды.
На момент публикации в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли предоставить комментарий по данному факту, попросив письменный запрос.
Журналист НГС провела эксперимент по покупке поддельного прививочного сертификата — что из этого вышло, сколько он стоит и что будет, если вас поймают с фальшивыми документами.