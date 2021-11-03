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24-летняя сибирячка попала под второе уголовное дело за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

Первое дело на нее завели в августе, второе — сейчас, в ноябре

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За подделку сертификатов грозит до 2 лет лишения свободы

За подделку сертификатов грозит до 2 лет лишения свободы

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24-летняя жительница Новосибирска второй раз попала под уголовную статью за изготовление и продажу фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

— Фигурантка изготовила и продала два поддельных сертификата о вакцинации от ковида супружеской паре из Новосибирска. Согласно информации в липовом документе, срок действия у них до июля и августа следующего года. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), — сообщил НГС источник в правоохранительных органах. Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Первый раз женщина стала фигуранткой аналогичного дела в августе 2021 года. Сейчас полиция выясняет, были ли у сибирячки другие подобные эпизоды.

На момент публикации в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли предоставить комментарий по данному факту, попросив письменный запрос.

Журналист НГС провела эксперимент по покупке поддельного прививочного сертификата — что из этого вышло, сколько он стоит и что будет, если вас поймают с фальшивыми документами.

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