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«Тойота» влетела в столб на Фабричной: автомобиль разбит, два человека в больнице

В ДТП пострадали водитель и пассажирка

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Двое пострадавших в больнице

Двое пострадавших в больнице

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В Новосибирске «Тойота-Краун» разбилась о столб рядом с Димитровским мостом

В Новосибирске 1 ноября на улице Фабричной водитель «Тойоты-Краун» врезался в столб.

Авария произошла в 12:40 в Железнодорожном районе недалеко от Димитровского моста.

— В результате ДТП водитель 1996 года рождения и его пассажирка 1997 года рождения с травмами доставлены в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, по предварительным данным, водитель сломал ногу

Как сообщили в МВД по Новосибирской области, по предварительным данным, водитель сломал ногу

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В Новосибирске рядом с остановкой «Маслозавод» одна фура врезалась в другую попутную фуру. ДТП произошло 1 ноября.

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ДТПавариястолб
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