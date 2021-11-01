«Тойота» влетела в столб на Фабричной: автомобиль разбит, два человека в больнице

В Новосибирске «Тойота-Краун» разбилась о столб рядом с Димитровским мостом
В Новосибирске 1 ноября на улице Фабричной водитель «Тойоты-Краун» врезался в столб.
Авария произошла в 12:40 в Железнодорожном районе недалеко от Димитровского моста.
— В результате ДТП водитель 1996 года рождения и его пассажирка 1997 года рождения с травмами доставлены в больницу. На месте работает экипаж ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В Новосибирске рядом с остановкой «Маслозавод» одна фура врезалась в другую попутную фуру. ДТП произошло 1 ноября.