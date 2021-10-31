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Во дворе на улице Троллейной загорелся седан — его тушение попало на видео

Никто из людей, по словам очевидцев, не пострадал

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Пламя охватило машину очень быстро

Пламя охватило машину очень быстро

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В Новосибирске во дворе на улице Троллейной загорелся седан

В Новосибирске на улице Троллейной сгорел седан. Пламя охватило машину во дворе напротив дома № 14 сегодня, 31 октября, вечером.

— Сообщение поступило в 16:20. Загорелся автомобиль, — рассказали корреспонденту НГС в службе 112.

По словам подписчика группы «Новосибирская служба эвакуации »АСТ-54»», владелец авто находился рядом и не пострадал, а у автомобиля полностью выгорел моторный отсек.

Обновлено.

— Сообщение о возгорании автомобиля по ул. Троллейная в Ленинском районе Новосибирска поступило около 16:20. В течение трех минут с момента прибытия пожарного расчета сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение моторного отсека на площади двух кв. м. Хозяин транспортного средства находился на месте, не пострадал, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске летом владелец кафе спас мужчину, который на скорости врезался в здание на «Мерседесе» — машина сразу после удара загорелась.

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загорелся автомобильпожар
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