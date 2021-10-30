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МВД признало вину инспекторов ГИБДД, которые почти на час опоздали на смертельное ДТП с «Лексусом» — их наказали

МВД провело служебную проверку действий сотрудников ДПС

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Последствия смертельного ДТП

Последствия смертельного ДТП

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Главное управление МВД России по Новосибирской области провело проверку действий экипажа ДПС, который опоздал почти на час на смертельное ДТП с автомобилем «Лексус», произошедшее 4 апреля. В результате опоздания не удалось сразу задержать подозреваемого водителя, который скрылся с места.

Проверка проводилась по обращению авторедактора НГС Дмитрия Косенко, который стал свидетелем ДТП. В МВД признали виновность сотрудников ГИБДД и наказали их.

— В установленные сроки в отношении сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Новосибирску проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Новосибирску привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области

К какой именно ответственности привлечены сотрудники ДПС, в МВД не уточнили, федеральный закон N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел» предусматривает наложение дисциплинарных взысканий вышестоящим руководителем.

Так же в МВД рассказали, как направляются экипажи ДПС на тяжелые аварии, конкретных временных нормативов не назвали.

— После поступления информации о ДТП в дежурное отделение подразделения ГИБДД, направление экипажа ДПС на место ДТП осуществляется оперативным дежурным подразделения ГИБДД исходя из оперативной обстановки на обслуживаемой территории, удалённости экипажей от места ДТП и их занятости. Время прибытия ДПС характеризуется погодными условиями, состоянием дорожного покрытия, плотностью движения на дорогах, а также количеством совершенных дорожно­-транспортных происшествий на маршруте патрулирования, — объяснили в управлении МВД.

Подробнее об этой аварии с одним погибшим вы можете прочитать здесь.

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ГИБДДДТП
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