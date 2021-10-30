МВД признало вину инспекторов ГИБДД, которые почти на час опоздали на смертельное ДТП с «Лексусом» — их наказали

Главное управление МВД России по Новосибирской области провело проверку действий экипажа ДПС, который опоздал почти на час на смертельное ДТП с автомобилем «Лексус», произошедшее 4 апреля. В результате опоздания не удалось сразу задержать подозреваемого водителя, который скрылся с места.

Проверка проводилась по обращению авторедактора НГС Дмитрия Косенко, который стал свидетелем ДТП. В МВД признали виновность сотрудников ГИБДД и наказали их.

— В установленные сроки в отношении сотрудников полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Новосибирску проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Новосибирску привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области