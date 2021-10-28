«Всё отделение травматологии туда побежало»: стало известно состояние мамы и дочки, которых сбили на «зебре»

Жительнице Новосибирска с 9-летней дочерью, которые пострадали в утреннем ДТП на Сибиряков-Гвардейцев, первую помощь оказали врачи травмпункта поликлиники «Детская клиническая больница № 1 ». Об этом НГС сообщил очевидец.

Авария произошла 28 октября в 08:40. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил Nissan Sunny. Читатель НГС Дмитрий в момент аварии находился в травмпункте детской больницы, которая находится неподалеку.

— Мы с ребенком в поликлинике сидели. Прибежала женщина. Она попросила врачей выйти на ДТП с ребенком. Все побежали, оба хирурга и травматолог. Через пару минут прибежали за шинами и бинтами. Всё отделение травматологии туда побежало, это буквально в двух минутах ходьбы, — рассказывает новосибирец.