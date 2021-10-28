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«Всё отделение травматологии туда побежало»: стало известно состояние мамы и дочки, которых сбили на «зебре»

У женщины перелом голеней, у 9-летней девочки — травмы руки и ушибы

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Водитель наехал на маму с дочкой, когда они переходили проезжую часть по пешеходному переходу

Водитель наехал на маму с дочкой, когда они переходили проезжую часть по пешеходному переходу

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Врачи детской больницы в Новосибирске помогли маме с дочкой после аварии

Жительнице Новосибирска с 9-летней дочерью, которые пострадали в утреннем ДТП на Сибиряков-Гвардейцев, первую помощь оказали врачи травмпункта поликлиники «Детская клиническая больница № 1». Об этом НГС сообщил очевидец.

Авария произошла 28 октября в 08:40. Женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил Nissan Sunny. Читатель НГС Дмитрий в момент аварии находился в травмпункте детской больницы, которая находится неподалеку.

— Мы с ребенком в поликлинике сидели. Прибежала женщина. Она попросила врачей выйти на ДТП с ребенком. Все побежали, оба хирурга и травматолог. Через пару минут прибежали за шинами и бинтами. Всё отделение травматологии туда побежало, это буквально в двух минутах ходьбы, — рассказывает новосибирец.

Скорая, по его словам, приехала на место через пять минут.

— Говорят, мама девочки получила тяжелые травмы. Первую помощь оказывали врачи травматологии, — говорит читатель НГС.

Пострадавшую девочку, как сообщила главврач станции скорой помощи Ирина Большакова, доставили в Детскую клиническую больницу № 1. У ребенка — ушиб плеча. Ее маму госпитализировали в больницу № 34 с переломом обеих голеней.

До заместителя главврача по поликлинике «Детская клиническая больница № 1» НГС дозвониться не удалось.

Вечером в среду, 27 октября, в Центральном районе Новосибирска водитель Porsche Cayenne наехал на женщину с ребенком. После ДТП он уехал с места, а теперь его разыскивает ГИБДД.

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