На Кошурникова внедорожник столкнулся с машиной ДПС и перевернулся

В Новосибирске машина ГИБДД попала в ДТП с перевертышем
Сегодня днем на улице Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль Toyota Surf столкнулся со служебной машиной госавтоинспекции. Водитель внедорожника повернул на улицу Красина в месте, где поворот запрещен.
— В 16:29 водитель на автомобиле Toyota Surf двигался по улице Кошурникова в сторону станции метро «Золотая нива» и совершил поворот на улицу Красина в месте, где поворот запрещен. Выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, он столкнулся со служебным автомобилем ДТП марки Skoda, — сообщил референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Артем Аверин.
В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.
В сентябре на площади Ленина в Новосибирске «Лексус» не уступил дорогу машине ДПС, которая ехала со световыми сигналами. В результате служебное авто перевернулось. Мы подробно рассказывали об этом случае.