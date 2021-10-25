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На Кошурникова внедорожник столкнулся с машиной ДПС и перевернулся

Водитель нарушил правила дорожного движения

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В результате столкновения внедорожник завалился на бок

В результате столкновения внедорожник завалился на бок

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В Новосибирске машина ГИБДД попала в ДТП с перевертышем

Сегодня днем на улице Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль Toyota Surf столкнулся со служебной машиной госавтоинспекции. Водитель внедорожника повернул на улицу Красина в месте, где поворот запрещен.

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— В 16:29 водитель на автомобиле Toyota Surf двигался по улице Кошурникова в сторону станции метро «Золотая нива» и совершил поворот на улицу Красина в месте, где поворот запрещен. Выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, он столкнулся со служебным автомобилем ДТП марки Skoda, — сообщил референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Артем Аверин.

Авария произошла около 16:30

Авария произошла около 16:30

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В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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В сентябре на площади Ленина в Новосибирске «Лексус» не уступил дорогу машине ДПС, которая ехала со световыми сигналами. В результате служебное авто перевернулось. Мы подробно рассказывали об этом случае.

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ДПСДТПулица Кошурникова
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