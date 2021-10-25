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На Димитровском мосту столкнулись пять автомобилей — пробки в обе стороны

В ДТП никто из людей не пострадал

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ГИБДД нужно будет разбираться, кто запустил вереницу столкновений

ГИБДД нужно будет разбираться, кто запустил вереницу столкновений

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На Димитровском мосту образовалась пробка из-за ДТП из пяти машин

В Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. Пять машин столкнулись около 16:30 сегодня, 25 октября.

— В дежурную часть поступила информация о столкновении пяти автомобилей. ДТП с материальным ущербом. Никто из людей не пострадал, — сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.

Сейчас на дороге лежат оторванные детали автомобилей, а на мосту в обе стороны собралась длинная пробка.

— «Тойота-Ипсум» летела по встречной с огромной скоростью. Там доли секунды, я успел увернуться, задело меня не сильно, — рассказал корреспонденту НГС один из участников ДТП. — Задело заднее левое крыло.

Пробка на мосту образовалась в обе стороны

Пробка на мосту образовалась в обе стороны

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В августе в Новосибирске на улице Титова столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого в сторону площади Маркса растянулась огромная пробка. В ДТП участвовало как минимум пять автомобилей.

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ДТПДимитровский мостмассовое ДТП
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