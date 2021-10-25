На Димитровском мосту столкнулись пять автомобилей — пробки в обе стороны

На Димитровском мосту образовалась пробка из-за ДТП из пяти машин
В Новосибирске на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. Пять машин столкнулись около 16:30 сегодня, 25 октября.
— В дежурную часть поступила информация о столкновении пяти автомобилей. ДТП с материальным ущербом. Никто из людей не пострадал, — сообщили корреспонденту НГС в ГИБДД Новосибирска.
Сейчас на дороге лежат оторванные детали автомобилей, а на мосту в обе стороны собралась длинная пробка.
— «Тойота-Ипсум» летела по встречной с огромной скоростью. Там доли секунды, я успел увернуться, задело меня не сильно, — рассказал корреспонденту НГС один из участников ДТП. — Задело заднее левое крыло.
В августе в Новосибирске на улице Титова столкнулись несколько автомобилей. Из-за этого в сторону площади Маркса растянулась огромная пробка. В ДТП участвовало как минимум пять автомобилей.