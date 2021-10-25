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В ГИБДД объяснили причину ночной погони за водителем Toyota

Мужчина был пьян и пытался скрыться от сотрудников полиции

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Погоня длилась недолго

Погоня длилась недолго

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В Новосибирске девять экипажей ГИБДД гонялись за пьяным водителем

В ночь с 24 на 25 октября сотрудники ГИБДД остановили 47-летнего новосибирца, который управлял машиной «Тойота» в нетрезвом состоянии. Для этого полицейским пришлось устроить погоню за нарушителем — его ловили девять экипажей.

— 25 октября в 04:20 у дома на улице Гурьевской, 42 был остановлен автомобиль Toyota Allex (после непродолжительной погони) под управлением водителя 1974 года рождения. На гражданина составлены административные материалы по статье 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора) и протокол по статье 12.8 часть 1 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения), — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На мужчину также составили административный материал за невыполнение законных требований сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Водителя доставили в отдел полиции, а автомобиль увезли на спецстоянку.

В конце августа в Новосибирске произошел подобный инцидент. Тогда три экипажа ГИБДД ночью преследовали водителя в Ленинском районе. В результате машина вылетела на трамвайные рельсы.

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ГИБДДпогоняпьяный водитель
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