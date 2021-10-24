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В новосибирском садоводстве водитель ВАЗа серьезно пострадал в лобовом ДТП, которое сам устроил

Второй водитель получил менее серьезные травмы

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Автомобиль ВАЗ 21074 выехал на встречную полосу

Автомобиль ВАЗ 21074 выехал на встречную полосу

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Сегодня вечером в Калининском районе возле ТСН «Олимпийское» два автомобиля — кроссовер Renault Koleos и седан ВАЗ-21074. Пострадали два человека, они получили серьезные травмы, их госпитализировали. Одного из пострадавших зажало в салоне, его пришлось деблокировать спасателям при помощи спецоборудования.

— В 16:55 водитель за рулем ВАЗ 21074 следовал по улице без названия со стороны улицы Новоуральская в сторону Краснояровского шоссе. У дома 27 ТСН «Олимпийское» он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Koleos, который двигался навстречу. Водителя ВАЗа увезли на скорой до приезда наряда ДПС. Водитель Renault (мужчина 1963 года рождения) получил ушибы пояснично-крестцового отдела позвоночника, ушиб грудной клетки. Обстоятельства аварии устанавливаются, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Три дня назад в Бердске «Мерседес» устроил лобовое ДТП. Второго водителя от удара зажало в салоне. Его деблокировали и госпитализировали.

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ДТПлобовое ДТПКраснояровское шоссе
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