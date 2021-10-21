Сибиряк надел медицинскую маску и пошел с пистолетом грабить банк — сколько он смог унести

Преступник в медицинской маске и с пистолетом ограбил банк в Новосибирске
В понедельник, 18 октября, около 20:00 в помещение банка «Пойдем!» на проспекте Дзержинского в Новосибирске ворвался неизвестный мужчина в черных очках и медицинской маске на лице и с пистолетом в руке. Угрожая сотрудникам, злоумышленник забрал 350 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудник банка нажал на тревожную кнопку, однако, когда сотрудники охранного предприятия приехали, грабителя и след простыл. Прибывшие на место полицейские вместе со служебной собакой обследовали периметр, однако след беглеца потерялся во дворах.
— Инцидент произошел вечером, перед самым закрытием финансовой организации. Подозреваемый попал на камеры видеонаблюдения. Это невысокий, ростом 170–175 см, мужчина среднего телосложения, был одет в спортивные брюки, в темно-синюю толстовку с капюшоном, — пояснил НГС источник в правоохранительных органах.
По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия. НГС отправил запрос в АО КБ «Пойдем!». На момент публикации до охранного предприятия дозвониться не удалось.
В июле 2019 года Центральный суд Новосибирска отправил троих грабителей в колонию за налет с игрушечным пистолетом на «Росгосстрах Банк» — преступники вынесли больше 3 миллионов рублей. Ограбление произошло весной 2017 года в офисе банка на улице Гоголя, 19. Полицейские задержали налетчиков через несколько дней: сначала оперативники вышли на новосибирца, а потом и на остальных участников преступления, которые к тому времени успели уехать в Кемеровскую область.