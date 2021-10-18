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В Пермском крае 12-летний ученик устроил стрельбу в школе

Подростка обезвредила директор школы

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Ученик успел сделать два выстрела — в потолок и двери

Ученик успел сделать два выстрела — в потолок и двери

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В пермском поселке Сарс 12-летний ученик пришел в школу с охотничьим карабином и сделал два выстрела. По данным 59.RU, никто не пострадал, обстоятельства случившегося выясняются.

Телеграм-канал «База» пишет, что ученика уговорила сдаться директор школы.

— Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие, — цитирует РБК местных властей.

Мальчик остается в кабинете директора, он уверяет, что в него вселился Бог. По словам очевидцев, в своем поступке он среди прочего обвиняет отца, который издевался над его матерью.

МВД официально подтвердило информацию о стрельбе.

— Сегодня около 08:00 в отдел полиции Октябрьского городского округа Пермского края поступило сообщение о том, что в школе несовершеннолетний произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Им оказался ученик шестого класса этой школы. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

Напомним, в сентябре студент-первокурсник пермского университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в вузе. Были убиты шесть человек, еще сорок получили травмы. Сам стрелок был ранен при задержании. В больнице, как только Бекмансуров пришел в сознание, его пытались допросить, но он отвечал, что не помнит случившегося. На прошлой неделе стрелку удалось избрать меру пресечения — его отправили под арест на два месяца.

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