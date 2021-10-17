17 октября воскресенье
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 2/10
usd 71.24
eur 82.73
Тема дняПереезд в Красноярск. Плюсы и минусы
Все новости
Все новости

20-летний новосибирец на каршеринговом «Фольксвагене» врезался в дерево — его пассажирка погибла

Авария произошла в Советском районе, автомобиль столкнулся с другой машиной, а потом врезался в дерево

2 567
14Обсудить

Поделиться

«Фольксваген» после столкновения с деревом

«Фольксваген» после столкновения с деревом

Поделиться

В ДТП с каршеринговым «Фольксвагеном» погибла жительница Новосибирска

Накануне в Советском районе Новосибирске в ДТП попал каршеринговый автомобиль — погибла девушка. «Фольксваген-Поло», принадлежащий компании «Делимобиль», столкнулся с попутной «Хондой», после чего врезался в дерево.

— 16 октября в 22 часа 40 минут водитель 2001 года рождения на автомобиле «Фольксваген-Поло» двигался по улице Приморская, со стороны улицы Советское шоссе в сторону улицы Динамовцев и в пути следования у дома 26 по улице Приморская совершил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Сам водитель «Фольксвагена» выжил, с ранениями его увезли в больницу. А вот пассажирка каршерингового автомобиля скончалась на месте от травм, несовместимых с жизнью. Сейчас устанавливается ее личность, возбуждено уголовное дело.

Почитайте еще разбор аварии с «Майбахом» Собчак, в которой погибла 35-летняя сибирячка.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ГИБДДДТП
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...