20-летний новосибирец на каршеринговом «Фольксвагене» врезался в дерево — его пассажирка погибла

Накануне в Советском районе Новосибирске в ДТП попал каршеринговый автомобиль — погибла девушка. «Фольксваген-Поло», принадлежащий компании «Делимобиль», столкнулся с попутной «Хондой», после чего врезался в дерево.

— 16 октября в 22 часа 40 минут водитель 2001 года рождения на автомобиле «Фольксваген-Поло» двигался по улице Приморская, со стороны улицы Советское шоссе в сторону улицы Динамовцев и в пути следования у дома 26 по улице Приморская совершил столкновение с автомобилем «Хонда» под управлением водителя 1986 года рождения, который двигался в попутном направлении, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Новосибирска.