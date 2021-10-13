Первой убил свою бабушку. Репортаж из села, где год назад нижегородский стрелок устроил массовую бойню

Поселок Большеорловское расположен в 45 км от Бора — города-спутника Нижнего Новгорода. Несколько улиц с невысокими типовыми домами и садовые участки окружены лесом со всех сторон. Всего в поселке постоянно проживают около 800 человек. Местные очень хорошо знают друг друга. Возможно, именно поэтому массовый расстрел, который год назад здесь устроил 18-летний Даниил Монахов, задел почти каждого из них.

С тех пор количество подобных трагедий, к сожалению, только увеличивается — в этом году Россию потрясли расстрелы в Казани и Перми. Несколько дней назад появились фейковые сообщения о готовящемся расстреле в Тюмени и Екатеринбурге. Особенность Большеорловского в том, что 18-летний убийца пошел не в школу или колледж, а застрелил близкого человека — бабушку — и стал палить по обычным сельским жителям.