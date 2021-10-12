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В Бердске пенсионерка упала под автобус — ее доставили в больницу

На месте работает полиция

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Женщина получила перелом руки

Женщина получила перелом руки

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Под Новосибирском пенсионерка упала под автобус и сломала руку

Во вторник, 12 октября, в городе Бердске Новосибирской области в районе остановки «Березовая» пострадала женщина, которая попала под автобус.

— По предварительной информации, в 17:50 около дома по адресу Красная Сибирь, 116 водитель автобуса ПАЗ двигался по Красной Сибири со стороны Павлова в сторону улицы Рогачева. Высадил пассажиров на остановке. При отъезде от остановки совершил наезд на пешехода, который упал под автобус. Пострадала женщина 1956 года рождения, у нее перелом руки, — сообщили НГС государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вчера вечером водитель иномарки сбил 8-летнего ребенка, который один возвращался из школы.

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ДТПпострадал пешеходГИБДД в Новосибирске
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