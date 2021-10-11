11 октября понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 71.99
eur 83.12
Тема дняСкорая сбила насмерть 7-летнюю девочку
Все новости
Все новости

В Новосибирске Hyundai сбил мальчика — он возвращался из школы один

Ребенок переходил дорогу не по «зебре»

1 250
5Обсудить

Поделиться

Ребенок переходил проезжую часть вблизи пешеходного перехода

Ребенок переходил проезжую часть вблизи пешеходного перехода

Поделиться

Сегодня вечером на улице Федосеева в Октябрьском районе автомобиль Hyundai Getz сбил 8-летнего мальчика, который возвращался из школы и переходил дорогу.

— В 17:00 водитель 1980 года рождения на автомобиле Hyundai Getz, двигаясь со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Кулагина, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую справа налево по ходу движения автомобиля вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2013 года рождения. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей головы», — рассказала инспектор пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирска капитан полиции Ирина Новак.

За рулем автомобиля находился 41-летний мужчина

За рулем автомобиля находился 41-летний мужчина

Поделиться

Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия.

Сегодня скорая помощь насмерть сбила 7-летнюю девочку. Она шла в музыкальную школу.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПсбили ребенка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...