В Новосибирске Hyundai сбил мальчика — он возвращался из школы один

Сегодня вечером на улице Федосеева в Октябрьском районе автомобиль Hyundai Getz сбил 8-летнего мальчика, который возвращался из школы и переходил дорогу.
— В 17:00 водитель 1980 года рождения на автомобиле Hyundai Getz, двигаясь со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Кулагина, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую справа налево по ходу движения автомобиля вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2013 года рождения. Его доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей головы», — рассказала инспектор пропаганды БДД Госавтоинспекции Новосибирска капитан полиции Ирина Новак.
Сотрудники ДПС устанавливают все обстоятельства происшествия.
Сегодня скорая помощь насмерть сбила 7-летнюю девочку. Она шла в музыкальную школу.