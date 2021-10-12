Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

В Следственном комитете отмечают, что благодаря работе Маркина ведомству удалось выстроить конструктивное взаимодействие со СМИ, «что позволило укрепить доверие граждан и разрушить существующие стереотипы об информационной изолированности государственных органов».

В последние годы Маркин возглавлял комитет РФС по работе с болельщиками и ПАО «РусГидро».



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