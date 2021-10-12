Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Умер первый официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Об этом сообщается на сайте ведомства.
— Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела, — говорится в сообщении. — Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России. Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа.
В Следственном комитете отмечают, что благодаря работе Маркина ведомству удалось выстроить конструктивное взаимодействие со СМИ, «что позволило укрепить доверие граждан и разрушить существующие стереотипы об информационной изолированности государственных органов».
В последние годы Маркин возглавлял комитет РФС по работе с болельщиками и ПАО «РусГидро».
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