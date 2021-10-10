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16 человек погибли, 6 — в тяжелом состоянии. Что известно о крушении самолета с парашютистами в Татарстане

По предварительным данным, в двигатель L-410 попала птица

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Это третье крушение самолета <nobr class="_">L-410</nobr> в России за последние четыре месяца

Это третье крушение самолета L-410 в России за последние четыре месяца

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Утром 10 октября в Татарстане вскоре после взлета упал легкомоторный самолет L-410. На борту находились 20 парашютистов из семи регионов страны, в том числе инструкторы, а также два пилота. 16 человек погибли, шестерых пострадавших при крушении удалось спасти.

— В 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском МР. Предварительно, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Проводятся дальнейшие аварийно-спасательные работы, — рассказали в пресс-службе МЧС.

У самолета отказал один из двигателей. По предварительным данным ГУ МЧС России по республике Татарстан, в него попала птица. СК возбудил дело по факту крушения.

Один из выживших рассказала, что парашютисты, находившиеся в L-410, не были пристегнуты. На место крушения приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он рассказал о трагедии.

Все шестеро выживших находятся в тяжелом состоянии. В Минздраве сообщили, что пятерых из них везут в Набережные Челны, одного — в Казань.

По данным СМИ, на борту находились пилоты Александр Зыков и Михаил Беляев, инструкторы Сергей Кузенко и Дмитрий Филинов, он должен был проводить аэросъемку, а также 18 парашютистов. Для некоторых это должен был быть первый прыжок:

  1. Дмитрий Дербышев;
  2. Владимир Зелденин;
  3. Ольга Миниева;
  4. Вячеслав Пискунов;
  5. Павел Музыченко;
  6. Денис Яковлев;
  7. Динар Давлетгареев;
  8. Вадим Фахрутдинов;
  9. Андрей Тимофеев;
  10. Равиль Шарафутбдинов;
  11. Александр Еремин;
  12. Виктория Соловьева;
  13. Денис Прохоров;
  14. Ксения Смигуллина;
  15. Олег Кублицкий;
  16. Ильнар Гайфуллин;
  17. Игорь Алексеев;
  18. Александр Цывинский.

До окончания расследования причин крушения в Татарстане ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа L-410.

19 июня в Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, в котором также летели спортсмены-парашютисты. Четыре человека погибли. Меньше чем через три месяца, 12 сентября, еще один L-410 рухнул в Иркутской тайге, там пострадали 12 человек, еще четверо погибли.

Самолеты L-410 собирают в том числе в Екатеринбурге.

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Татарстанкрушение самолетаупал самолетL-410
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