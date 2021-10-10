Утром 10 октября в Татарстане вскоре после взлета упал легкомоторный самолет
— В 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском МР. Предварительно, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Проводятся дальнейшие аварийно-спасательные работы, — рассказали в пресс-службе МЧС.
У самолета отказал один из двигателей. По предварительным данным ГУ МЧС России по республике Татарстан, в него попала птица. СК возбудил дело по факту крушения.
Один из выживших рассказала, что парашютисты, находившиеся в
Все шестеро выживших находятся в тяжелом состоянии. В Минздраве сообщили, что пятерых из них везут в Набережные Челны, одного — в Казань.
По данным СМИ, на борту находились пилоты Александр Зыков и Михаил Беляев, инструкторы Сергей Кузенко и Дмитрий Филинов, он должен был проводить аэросъемку, а также 18 парашютистов. Для некоторых это должен был быть первый прыжок:
- Дмитрий Дербышев;
- Владимир Зелденин;
- Ольга Миниева;
- Вячеслав Пискунов;
- Павел Музыченко;
- Денис Яковлев;
- Динар Давлетгареев;
- Вадим Фахрутдинов;
- Андрей Тимофеев;
- Равиль Шарафутбдинов;
- Александр Еремин;
- Виктория Соловьева;
- Денис Прохоров;
- Ксения Смигуллина;
- Олег Кублицкий;
- Ильнар Гайфуллин;
- Игорь Алексеев;
- Александр Цывинский.
До окончания расследования причин крушения в Татарстане ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа
19 июня в Кемеровской области потерпел крушение самолет
Самолеты