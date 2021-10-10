Утром 10 октября в Татарстане вскоре после взлета упал легкомоторный самолет L-410 . На борту находились 20 парашютистов из семи регионов страны, в том числе инструкторы, а также два пилота. 16 человек погибли, шестерых пострадавших при крушении удалось спасти.

— В 09:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском МР. Предварительно, на борту находились 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Проводятся дальнейшие аварийно-спасательные работы, — рассказали в пресс-службе МЧС.

