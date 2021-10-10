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Трехлетняя девочка пострадала в аварии возле «Колорлона»

Два автомобиля не смогли разъехаться на парковке

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Пострадавшая девочка находилась на заднем пассажирском сиденье

Пострадавшая девочка находилась на заднем пассажирском сиденье

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Ребенок получил сотрясение мозга в аварии на улице Толмачёвской

Днем в воскресенье, 10 октября, в Ленинском районе столкнулись два легковых автомобиля — в результате пострадала 3-летняя пассажирка одного из них.

ДТП произошло в 12 часов 50 минут возле здания торгового комплекса «Колорлон» на улице Толмачёвской, 19а.

— Водитель 1972 года рождения на автомобиле Mazda выезжал с прилегающей территории от дома 19а, улица Толмачёвская, и совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, [которым управлял] водитель 1966 года рождения, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, старший лейтенант полиции Владислав Савченков. — В результате ДТП пострадал трехлетний ребенок, девочка, которая находилась на заднем сидении автомобиля «Тойота».

Как уточнил Владислав Савченков, у ребенка подозрение на сотрясение головного мозга. Сотрудники ГИБДД еще устанавливают обстоятельства происшествия.

В начале октября в аварии пострадал 9-месячный младенец — его доставили в больницу с ушибами.

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