Трехлетняя девочка пострадала в аварии возле «Колорлона»

Днем в воскресенье, 10 октября, в Ленинском районе столкнулись два легковых автомобиля — в результате пострадала 3-летняя пассажирка одного из них.



ДТП произошло в 12 часов 50 минут возле здания торгового комплекса «Колорлон» на улице Толмачёвской, 19а.



— Водитель 1972 года рождения на автомобиле Mazda выезжал с прилегающей территории от дома 19а, улица Толмачёвская, и совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla, [которым управлял] водитель 1966 года рождения, — рассказал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, старший лейтенант полиции Владислав Савченков. — В результате ДТП пострадал трехлетний ребенок, девочка, которая находилась на заднем сидении автомобиля «Тойота».

