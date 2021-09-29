Вечером во вторник, 28 сентября, в Дзержинском районе на улице 25 лет Октября автомобиль, брендированный «Яндекс.Такси», врезался в дерево.

Информацией о происшествии с группой новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» поделился подписчик. По его словам, за рулем автомобиля был мужчина, который находился в «крайне сомнительном» состоянии.