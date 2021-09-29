Вечером во вторник, 28 сентября, в Дзержинском районе на улице 25 лет Октября автомобиль, брендированный «Яндекс.Такси», врезался в дерево.
Информацией о происшествии с группой новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» поделился подписчик. По его словам, за рулем автомобиля был мужчина, который находился в «крайне сомнительном» состоянии.
Однако, предварительно, информация о его состоянии не подтвердилась.
— Действительно, в ГИБДД поступило сообщение о том, что водитель «Фольксваген-Поло» совершил наезд на препятствие — дерево. По предварительной информации, водитель не находился в состоянии какого-либо опьянения. В ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб автомобилю, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В конце августа в Новосибирске на Бугринском мосту произошло страшное ДТП — Lexus вылетел с дороги и врезался в дерево. Погибли двое, еще трое пострадали.