Полет из Екатеринбурга в Сочи 25 сентября пассажиры авиакомпании Azur Air запомнят, наверное, навсегда. После того как в лайнер попала молния, он резко начал терять высоту, а люди на борту крестились и прощались с жизнью.



— Сначала самолет немного потрясло, а потом мы упали. Я услышал хлопок, говорят, это молния была. Я сидел в самом хвосте самолета и хорошо видел, как мы начали падать: все багажные отсеки пооткрывались и закрылись, люди вверх поднялись и упали, — рассказал E1.RU пассажир Владислав. — Во второй раз падение было не такое сильное, но тоже был хлопок. Люди орали, я думал, что всё, конец. С жизнью попрощались. Потом сильно загудели двигатели самолета. Мы подумали, что он падает. Недалеко от меня сидел инженер аэропорта Кольцово на пенсии, он крестился и повторял: «Лишь бы двигатели выдержали». Он потом и объяснил, что двигатели гудели из-за того, что мы, наоборот, поднимались.