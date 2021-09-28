Полет из Екатеринбурга в Сочи 25 сентября пассажиры авиакомпании Azur Air запомнят, наверное, навсегда. После того как в лайнер попала молния, он резко начал терять высоту, а люди на борту крестились и прощались с жизнью.
— Сначала самолет немного потрясло, а потом мы упали. Я услышал хлопок, говорят, это молния была. Я сидел в самом хвосте самолета и хорошо видел, как мы начали падать: все багажные отсеки пооткрывались и закрылись, люди вверх поднялись и упали, — рассказал E1.RU пассажир Владислав. — Во второй раз падение было не такое сильное, но тоже был хлопок. Люди орали, я думал, что всё, конец. С жизнью попрощались. Потом сильно загудели двигатели самолета. Мы подумали, что он падает. Недалеко от меня сидел инженер аэропорта Кольцово на пенсии, он крестился и повторял: «Лишь бы двигатели выдержали». Он потом и объяснил, что двигатели гудели из-за того, что мы, наоборот, поднимались.
Пассажиры рейса ZF-347 говорят, молния ударила в самолет, когда он заходил на посадку. Была сильная облачность и дождь, было темно. Самолет пошел на второй круг, в какой-то момент «провалился» и начал падать, это длилось несколько секунд. Бутылки и прочие мелкие предметы разлетелись по салону.
— Мы пролетали сквозь огромные серые тучи, вдруг ударила молния — было четко видно разряд и был слышен хлопок, — делится с Е1.RU Анастасия. — Люди испугались, некоторые подумали, что у нас что-то случилось с двигателем. Дальше мы начали очень резко снижаться, было ощущение, что мы падаем. Те, кто был плохо пристегнут, стали подпрыгивать на местах. Крики, плач детей. Ужасное ощущение. Мы ведь не пилоты и не понимаем, снижение это эшелона или реальное падение.
По словам пассажира Владислава, им никто не объяснил, что случилось.
— Стюардессы не выходили, сами, наверное, в шоке были, — говорит Владислав. — Народ никто не успокаивал. Нам никто ничего не сообщал, куда мы летим — даже по громкоговорителю ничего не объявили. Потом уже народ начал ходить, воду пить.
Через 40 минут Boeing сел на запасном аэродроме — в Краснодаре. О том, что прилетели в другой город, пассажирам сообщили не сразу. Им объявили по громкой связи, что ждут решения от авиакомпании — лететь снова или отправить всех наземным транспортом. Люди стали возмущаться и просить отдать багаж, потому что после такого стресса мало кому хотелось продолжать полет.
В итоге пассажиров выпустили из самолета и сказали ждать. Они получили свой багаж, но за это время к ним так и не вышли представители авиакомпании. Пассажиры дождались их только через два с лишним часа.
— Я не выдержал и заорал: «Дайте нам представителя». После этого сразу вызвали полицию, начали выдавать воду, составлять список, заселять людей в гостиницу, — говорит Владислав. — Нам компенсацию не надо, мы живы остались, спасибо пилотам. Но могли бы давать информацию о том, что происходит, ведь самое страшное — это неизвестность.
Представитель Azur Air временно заселил пассажиров, которые остались ждать автобус до Сочи, в гостиницу. Сначала предполагалось, что на том же самолете они все-таки долетят до Сочи, но позже стало известно, что борт неисправен. Большинство пассажиров уехали на «Ласточке» за свой счет.
Абсолютно все пассажиры выражают благодарность пилотам, которые в итоге благополучно посадили самолет в Краснодаре.
Мы попросили опытного пилота прокомментировать случившееся на борту Boeing-737. Экс-командир воздушного судна Александр Романов считает, что резкая потеря высоты после удара молнии могла быть связана с отключением автопилота или изменением работы электроники.
— Скорее всего, это было отключение автопилота. Я не могу гарантировать достоверность своих слов, но, вероятно, что-то произошло с электроникой и после этого временно отключилось автоматическое управление. Думаю, что в ближайшее время расследование покажет, что произошло, — сказал Александр Романов.
При этом пилот отметил, что само по себе попадание молнии неопасно для лайнера:
— У современных самолетов есть специальная сеть для отвода молний, на крыльях и хвостовом оперении установлены стекатели статического электричества. Поэтому, думаю, ничего страшного не произошло. Пилоты правильно сделали, изменив маршрут, потому что, если экипаж сомневается в работе электрооборудования или систем самолета, лучше произвести посадку на запасном аэродроме. А так молнии попадают в самолет очень часто, я много лет летал в Индии, капитаном Air India, там вообще сплошные муссоны, сплошные грозы, ливни.
Между тем, 25 сентября из-за грозового фронта аэропорты Краснодарского края временно прекратили принимать самолеты. Из-за сильных дождей и ветра МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение, «Формулу-1» перенесли. Над регионом пролетели смерчи, видео вихря публиковали наши коллеги с 93.RU.