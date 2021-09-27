В Новосибирске внедорожник пробил металлическое ограждение — водитель в больнице

В Новосибирске водитель внедорожника пострадал в столкновении с забором
Вечером в понедельник, 27 сентября, на улице Фабричной водитель внедорожника врезался в металлическое ограждение.
— Водитель 1965 года рождения автомобиля Toyota Land Cruiser, который двигался по улице Фабричной со стороны площади Будагова в сторону улицы Владимировской, уходя от столкновения с автомобилем, совершил наезд на препятствие — ограждение перильного типа, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В результате мужчину с предварительным диагнозом «перелом ноги» доставили в больницу. Сейчас на месте работает экипаж ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В минувшие выходные водитель сбил пешехода около площади Станиславского и скрылся с места аварии.