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Возле площади Станиславского сбили пешехода — водитель скрылся

Пешеход попал в больницу с открытыми переломами

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ГИБДД ищет автомобиль, сбивший пешехода на Станиславского

Ночью 25 сентября на улице Станиславского сбили пешехода — водитель с места происшествия скрылся.

Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, происшествие случилось в 02:05 в районе дома по улице Станиславского, 21/1. Неустановленный автомобиль ехал в сторону улицы Титова и сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому переходу.

— В результате пешеход 1974 года рождения доставлен в 34-ю больницу с открытым переломом обоих ног и сотрясением головного мозга, — рассказали в ведомстве. — Автомобиль с места ДТП скрылся.

В начале сентября другой водитель сбежал с места аварии, сбив на переходе 11-летнюю девочку.

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ДТПплощадь Станиславскогосбил пешеходаГИБДД в Новосибирске
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