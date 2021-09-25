Возле площади Станиславского сбили пешехода — водитель скрылся

ГИБДД ищет автомобиль, сбивший пешехода на Станиславского
Ночью 25 сентября на улице Станиславского сбили пешехода — водитель с места происшествия скрылся.
Как сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска, происшествие случилось в 02:05 в районе дома по улице Станиславского, 21/1. Неустановленный автомобиль ехал в сторону улицы Титова и сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому переходу.
— В результате пешеход 1974 года рождения доставлен в
В начале сентября другой водитель сбежал с места аварии, сбив на переходе 11-летнюю девочку.