В Новосибирске водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

11-летнюю девочку в Новосибирске доставили в больницу после ДТП
Вечером в четверг, 9 сентября, в Центральном районе Новосибирска машина сбила девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
— Около 21:20 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле у дома
Виновник ДТП с места аварии скрылся. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Всех, кому известны подробности аварии, местонахождение автомобиля или водителя, просят сообщать по телефонам: 2
На днях в селе Толмачево Новосибирской области полуторагодовалую девочку сбила машина — ребенок погиб.