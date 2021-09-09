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В Новосибирске водитель сбил 11-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся

Ребенок в тяжелом состоянии

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Сейчас водителя разыскивают

Сейчас водителя разыскивают

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11-летнюю девочку в Новосибирске доставили в больницу после ДТП

Вечером в четверг, 9 сентября, в Центральном районе Новосибирска машина сбила девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

— Около 21:20 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле у дома № 73 по улице Державина в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девочку 11 лет, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Виновник ДТП с места аварии скрылся. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Всех, кому известны подробности аварии, местонахождение автомобиля или водителя, просят сообщать по телефонам: 232–23–51 или 232–23–21.

На днях в селе Толмачево Новосибирской области полуторагодовалую девочку сбила машина — ребенок погиб.

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ГИБДДДТПсбил ребенка
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