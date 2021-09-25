В Новосибирске скончался организатор зимних заплывов Алексей Моисеев

Известный новосибирский морж Алексей Моисеев скончался от травмы
25 сентября стало известно о смерти руководителя Новосибирского клуба зимнего плавания Алексея Моисеева.
Как рассказал друг погибшего Дмитрий, несколько дней перед смертью мужчина провел в коме. Смерть наступила в ночь на 25 сентября.
— 22 сентября, в среду, был несчастный случай на производстве — неудачное падение. В 13.20 попал в город Обь, в городскую клиническую больницу, был в коме в бессознательном состоянии на искусственной вентиляции легких, — рассказал Дмитрий.
Алексею Моисееву было 46 лет, он выступал организатором зрелищных зимних заплывов. В этом году новосибирские моржи под его руководством провели в ледяной воде сутки в память о военном герое. У мужчины остались жена и двое детей.
Редакция НГС выражает соболезнования семье, близким и друзьям Алексея Моисеева.