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В Военном городке загорелся памятник истории — дымом заволокло часть Октябрьского района

В пожаре никто не пострадал — здание не используют

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Столб дыма поднялся от пожара над Октябрьскми районом: в соцсетях жители ближайших домов пишут, что дым чувствуется даже при закрытых окнах

Столб дыма поднялся от пожара над Октябрьскми районом: в соцсетях жители ближайших домов пишут, что дым чувствуется даже при закрытых окнах

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В Военном городке загорелся 100-летний памятник истории

Утром 25 сентября Октябрьский район заволокло дымом — загорелось одно из зданий на территории Военного городка.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков, сообщение о пожаре поступило в 09:14, огонь охватил неиспользуемое двухэтажное здание на территории Военного городка — оно находится рядом со зданием прокуратуры на лице Василия Старощука, 5/1.

— Площадь пожара составила 400 кв. м. На месте работают 6 единиц техники. Пострадавших нет, — сообщил Павел Винаков.

К 10:11 пожар удалось локализовать. Очевидцы сообщили НГС, что для тушения пришлось перекрыть дорогу возле исторического парка «Россия — Моя история».

— Перекрыта дорога возле музея, потому что тушат слева, там, где у нас в бригаде казарма. Стреляет там всё, шифер лопается — вся казарма горит, — рассказала местная жительница.

Загоревшееся здание входит в перечень памятников истории, построенных на территории Военного городка в 1910–1913 годах. По данным Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области, оно было построено как казарма для размещения солдат — подобных зданий в Военном городке всего три.

Ранее власти неоднократно сообщали о желании создать на территории Военного городка парк-музей: загоревшаяся казарма, по планам, должна была войти в музейный комплекс.

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Военный городокМЧС Новосибирской областипожарпамятники истории
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