Утром 25 сентября Октябрьский район заволокло дымом — загорелось одно из зданий на территории Военного городка.



Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков, сообщение о пожаре поступило в 09:14, огонь охватил неиспользуемое двухэтажное здание на территории Военного городка — оно находится рядом со зданием прокуратуры на лице Василия Старощука, 5/1.



— Площадь пожара составила 400 кв. м. На месте работают 6 единиц техники. Пострадавших нет, — сообщил Павел Винаков.



К 10:11 пожар удалось локализовать. Очевидцы сообщили НГС, что для тушения пришлось перекрыть дорогу возле исторического парка «Россия — Моя история».

