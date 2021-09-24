Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришел в себя

Тимур Бекмансуров, совершивший нападение на Пермский государственный университет, пришел в сознание. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень во время брифинга по ситуации с коронавирусом и гриппом в регионе.



Состояние стрелка по-прежнему тяжелое, но уже стабильное. Несколько дней назад ему ампутировали ногу — он получил ранения во время задержания, так как оказывал сопротивление. Сейчас Бекмансуров находится в Пермской краевой клинической больнице.

