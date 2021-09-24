Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришел в себя

Тимур Бекмансуров, совершивший нападение на Пермский государственный университет, пришел в сознание. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень во время брифинга по ситуации с коронавирусом и гриппом в регионе.
Состояние стрелка по-прежнему тяжелое, но уже стабильное. Несколько дней назад ему ампутировали ногу — он получил ранения во время задержания, так как оказывал сопротивление. Сейчас Бекмансуров находится в Пермской краевой клинической больнице.
Кроме того, по данным пермского Минздрава, число пострадавших при стрельбе в университете возросло до 47.
Напомним, 20 сентября студент-первокурсник прошел на территорию кампуса ПГНИУ и начал стрелять по людям из ружья. Во время нападения на его странице в соцсети появилось обращение, в котором он рассказывал, как готовился к преступлению. Задержать стрелка смог сотрудник ДПС Константин Калинин, а эвакуировать людей помогал его напарник Владимир Макаров. Их в итоге наградили.
Во время стрельбы погибли шесть человек, еще несколько пострадали. Среди погибших студенты университета, выпускница магистратуры и известный врач. Мы публиковали воспоминания близких и знакомых в память о них.
Возбуждено уголовное дело, его расследование на контроль взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Недавно он сообщил, что администрация и персонал университета не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях.
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