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В Пермском крае скончался глава СК. Он покончил с собой

Произошедшее связывают со стрельбой в местном университете

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Сергей Сарапульцев возглавлял СКР по Пермскому краю с 2018 года

Сергей Сарапульцев возглавлял СКР по Пермскому краю с 2018 года

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В Пермском крае скончался глава местного СКР Сергей Сарапульцев.

Как пишут наши коллеги с портала 59.RU, Сергей Сарапульцев покончил с собой. Случившееся связывают с трагедией в пермском университете и ходом ее расследования, которое контролировал лично глава федерального СК Александр Бастрыкин и накануне приезжал в Пермь с проверкой.

Также, как сообщают источники коллег, на такой шаг Сергея Сарапульцева могли сподвигнуть и личные проблемы. Официально краевой Следственный комитет пока никак не комментирует информацию о смерти Сергея Сарапульцева.

Сергею Сарапульцеву было 54 года. Он родился в селе Орда Ординского района Пермской области (ныне — Пермский край) в 1967 году, окончил юрфак Пермского государственного университета и всю жизнь прожил в Пермском крае. Сначала он работал в районной прокуратуре Перми, потом ушел в СКР.

В июле 2018 года он стал главой СКР по Пермскому краю. До этого он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.

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Пермский крайПермьСКРсамоубийство
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