В центре Новосибирска на улице мужчине стало плохо — к нему приехали сразу две скорые

В центре Новосибирска мужчине внезапно стало плохо
Сегодня днем, 23 сентября, в центре Новосибирска на Ленина, 11 пожилому мужчине стало плохо. Прохожие вызвали ему скорую помощь. На место приехали два автомобиля с медиками.
— Это не бездомный. Просто мужчина шел по улице, ему внезапно стало плохо, еле откачали, — рассказал один из очевидцев.
Врачи пытались откачать мужчину в течение нескольких минут. Затем пациента увезли на скорой. По словам очевидцев, мужчина остался жив, но находился в тяжелом состоянии.
В Кировском районе Новосибирска 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, на избирательном участке в школе № 41 на улице Зорге у женщины остановилось сердце.