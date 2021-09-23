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В центре Новосибирска на улице мужчине стало плохо — к нему приехали сразу две скорые

Медики увезли пациента в больницу

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Инцидент произошел на улице Ленина, 11

Инцидент произошел на улице Ленина, 11

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В центре Новосибирска мужчине внезапно стало плохо

Сегодня днем, 23 сентября, в центре Новосибирска на Ленина, 11 пожилому мужчине стало плохо. Прохожие вызвали ему скорую помощь. На место приехали два автомобиля с медиками.

— Это не бездомный. Просто мужчина шел по улице, ему внезапно стало плохо, еле откачали, — рассказал один из очевидцев.

Врачи пытались откачать мужчину в течение нескольких минут. Затем пациента увезли на скорой. По словам очевидцев, мужчина остался жив, но находился в тяжелом состоянии.

Мужчину несколько минут откачивали

Мужчину несколько минут откачивали

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В Кировском районе Новосибирска 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, на избирательном участке в школе № 41 на улице Зорге у женщины остановилось сердце.

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мужчине стало плохоскорая помощь
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