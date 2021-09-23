В Новосибирске момент, как сбили девочку на Выборной, попал на видео
Новосибирская ГИБДД рассказала, в каком состоянии девочка, которую сбили на Выборной. Кроме того на видео попал момент самого происшествия.
— Сейчас пострадавшая находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Это девочка-подросток 13 лет, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Сразу после ДТП не сообщалось, сколько лет пострадавшей. Предполагалось ,что её возраст до 20 лет. После ДТП её без сознания увезли в больницу.
Вечером 22 сентября 27-летний водитель Toyota Corolla сбил девочку, которая перебегала дорогу на красный в зоне регулируемого пешеходного перехода.
На кадрах видно, что после столкновение девочка ударилась об автобус, который стоял в то время на остановке, а затем она упала.
На днях автомобиль Toyota Mark II сбил 16-летнего парня на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска. Подросток переходил дорогу по «зебре».