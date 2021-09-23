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Перебегала дорогу: момент, как на Выборной сбили девочку, попал на видео

Сейчас девочка в реанимации в тяжелом состоянии

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Инцидент произошел в районе 19 часов рядом с домом по улице Выборной, 127

Инцидент произошел в районе 19 часов рядом с домом по улице Выборной, 127

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В Новосибирске момент, как сбили девочку на Выборной, попал на видео

Новосибирская ГИБДД рассказала, в каком состоянии девочка, которую сбили на Выборной. Кроме того на видео попал момент самого происшествия.

— Сейчас пострадавшая находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Это девочка-подросток 13 лет, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. Сразу после ДТП не сообщалось, сколько лет пострадавшей. Предполагалось ,что её возраст до 20 лет. После ДТП её без сознания увезли в больницу.

Вечером 22 сентября 27-летний водитель Toyota Corolla сбил девочку, которая перебегала дорогу на красный в зоне регулируемого пешеходного перехода.

На кадрах видно, что после столкновение девочка ударилась об автобус, который стоял в то время на остановке, а затем она упала.

На днях автомобиль Toyota Mark II сбил 16-летнего парня на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска. Подросток переходил дорогу по «зебре».

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ГИБДДДТП
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