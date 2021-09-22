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На Выборной водитель «Тойоты» сбил девушку — без сознания ее увезли в больницу

По словам водителя, пострадавшая перебегала дорогу на красный свет

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Личность пострадавшей устанавливается

Личность пострадавшей устанавливается

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Вечером в среду, 22 сентября, в Октябрьском районе водитель Toyota Corolla сбил молодую девушку, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора по «зебре».

В новосибирской Госавтоинспекции уточнили, что инцидент произошел в районе 19 часов рядом с домом по улице Выборной, 127:

— Водитель 1984 года рождения на автомобиле Toyota Corolla в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на девушку (на вид 14–20 лет). По словам водителя автомобиля, девушка перебегала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую без сознания увезли в больницу. ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия и личность пострадавшей.

На днях автомобиль Toyota Mark II сбил 16-летнего парня на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска. Подросток переходил дорогу по «зебре».

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ГИБДДДТПсбил пешехода
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