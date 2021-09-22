22 сентября среда
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 73.21
eur 85.86
Все новости
Все новости

«Он сразу упал»: инспектор ДПС рассказал, как обезвредил пермского стрелка, которому в больнице ампутировали ногу

Константин Калинин задержал студента ПГНИУ, убившего шесть человек

5 954
67Обсудить

Поделиться

Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров первыми оказались на месте ЧП

Константин Калинин (слева) и Владимир Макаров первыми оказались на месте ЧП

Поделиться

Инспекторы ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров рассказали, как 20 сентября обезвредили стрелявшего студента и эвакуировали людей с территории Пермского госуниверситета. А также показали на видео, где именно всё происходило.

Напарники находились на смене. В студгородок они отправились после сообщения очевидца о стрельбе. На территории ПГНИУ полицейские разделились: один побежал искать стрелка, второй занялся эвакуацией.

— Люди бежали мне навстречу и кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют», — поделился Константин Калинин. — Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник. Заметил, как со второго этажа выпрыгивают люди — спасаются. <…> Как только я забежал в здание, осмотрелся и услышал звуки стрельбы со стороны лестницы. Я направился к лестницам и услышал, как спускается молодой человек. Встал за эту стену (показывает). Как только молодой человек со мной поравнялся, я крикнул ему: «Бросай оружие!» [Он] развернулся и выстрелил в меня, после чего я открыл по нему огонь. Прошло секунды полторы — всё очень быстро.

По словам полицейского, он сразу упал. Константин Калинин подбежал и зафиксировал убийце руки, а затем снял ружье, патронташ и нож и отбросил в сторону.

— Спросил, для чего он это сделал. Он мне не ответил, но попросил снять маску, так как ему душно, — дополнил автоинспектор. — Я спросил, как его зовут, он назвал себя. Стали спускаться люди. Я им крикнул, чтобы начали оказывать первую помощь раненым.

В это время Владимир Макаров выводил студентов и других находившихся в вузе.

— Люди выбегали в панике, некоторые хромали. Была видна кровь, — рассказал инспектор. — Я старался направить их к каретам скорой медицинской помощи. Указывал безопасное направление. Позже организовал проезд к месту стрельбы спецслужб и карет скорой помощи.

Надо ли говорить, что если бы не полицейские, то жертв могло быть гораздо больше. Неслучайно министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение внести президенту представления о награждении офицеров государственными наградами. Им удалось спасти большое количество людей. К сожалению, шесть человек погибли. За жизни других бьются врачи.

Известно, что семь самых тяжелых пострадавших были отправлены в Москву, в исследовательские центры хирургии им. А.В. Вишневского и им. Пирогова, нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и в Центральный институт травматологии и ортопедии. За ранеными прилетели федеральные специалисты и увезли их спецбортом МЧС, девять человек экстренно прооперированы в краевой больнице.

СЮЖЕТ

Стрельба в пермском университете

Что касается стрелка, который устроил бойню в вузе, то ему ампутировали левую ногу по колено. Об этом сообщил телеграм-канал Shot. В сознание Бекмансуров не приходил.

Источник 59.RU в медицинских кругах подтвердил эту информацию, уточнив, что он продолжает находиться на ИВЛ в крайне тяжелом состоянии.

Подробно о ЧП в университете мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

ПГНИУстрельбамассовый расстрелпермский стрелок
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...