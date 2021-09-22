Инспекторы ДПС младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров рассказали, как 20 сентября обезвредили стрелявшего студента и эвакуировали людей с территории Пермского госуниверситета. А также показали на видео, где именно всё происходило.



Напарники находились на смене. В студгородок они отправились после сообщения очевидца о стрельбе. На территории ПГНИУ полицейские разделились: один побежал искать стрелка, второй занялся эвакуацией.



— Люди бежали мне навстречу и кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют», — поделился Константин Калинин. — Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник. Заметил, как со второго этажа выпрыгивают люди — спасаются. <…> Как только я забежал в здание, осмотрелся и услышал звуки стрельбы со стороны лестницы. Я направился к лестницам и услышал, как спускается молодой человек. Встал за эту стену (показывает). Как только молодой человек со мной поравнялся, я крикнул ему: «Бросай оружие!» [Он] развернулся и выстрелил в меня, после чего я открыл по нему огонь. Прошло секунды полторы — всё очень быстро.