Под Новосибирском мужчину увезли в СИЗО за выброшенный на вокзале мусор
В конце августа в одном из сел Ордынского района Новосибирской области полиция задержала мужчину по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. За несколько дней до этого на вокзале в Омске он выкинул в бак мусор, в котором через несколько часов дворник обнаружил подозрительную коробку с проводами.
Корреспондент НГС поговорил с матерью мужчины и его адвокатом — они рассказали детали задержания.
«Почему выхватили одного человека — вообще непонятно»
Как рассказала мать задержанного Лариса, ее сын Олег проживал в Новосибирске, но из-за проблем со здоровьем решил переехать к ней, в Ордынский район. В августе мужчина отправился к своей девушке в другой город: 14 числа он уехал из Новосибирской области, а 25 августа вернулся обратно транзитным поездом через Омск. Спустя два дня после его возвращения в дом пришли сотрудники полиции в штатском, которые захотели поговорить с Олегом.
— Сын спал, я его разбудила, он спустился. Через минут 30 заходит, а за ним идут сотрудники полиции. Сказали, что забирают на допрос. Какой допрос? Сказали, как свидетеля или что-то такое. Только удостоверения показали, но сфотографировать не разрешили. Я в панике была. Выбежала на улицу, подбежала к машине — машина без номеров. Тут совсем испугалась, побежала к соседям. Полицейские говорят: «Не надо соседей». Я сказала: «Нет, надо. Мне нужны свидетели, что вы его забираете». Вызвала соседей, они сказали: «Мы его не отпустим», — вспоминает мать Олега.
После этого местные жители вызвали участкового, который подтвердил, что эти люди — действительно сотрудники полиции. Женщина с сыном собрались ехать на допрос в отделение, однако затем один из полицейских спросил у мужчины, где его часы.
— Олег сказал, что часы только в телефоне. Они спрашивают: «Где наручные часы?». Он сказал, что у него никогда их не было. Полицейские начали куда-то звонить. Потом говорят, что ехать никуда не надо, сейчас приедет следователь, здесь его допросят, и всё. Прождали около трех часов. Приезжает следователь, целая группа народу со служебной собакой и постановлением на обыск квартиры. Провели обыск с понятыми, ничего не обнаружили. Сказали: «Мы его забираем». Я спросила: «Как забираете? На каком основании? Ничего ведь не обнаружено», — добавила мать задержанного.
Как объяснила Лариса, причиной приезда сотрудников правоохранительных органов стал пакет с мусором, который подозреваемый выкинул в мусорный бак в Омске:
— Сказали, что он был замечен в Омске камерой слежения, что он выходил и выбрасывал пакет. Сын сказал, что выходил, выбрасывал, не отрицает, подробно описал, что за мусор был в пакете. Полиция сказала, что забрали на основании видеозаписи. Там указали время с одиннадцати вечера 24 августа до 10 утра 25 августа — время предположительного выбрасывания взрывного устройства. Утром дворник выгружал мусорки, обнаружил коробку с торчащими проводами. Взял ее, но потом решил, что это что-то противозаконное и отнес обратно к мусорке. Там вызвали сотрудников с собакой, все зафиксировали. Это было с утра, когда сын уже дома находился. То есть за это время проходила куча поездов, куча народа. Почему выхватили одного человека — вообще непонятно.
По словам матери, оперативникам ее сын рассказал, что в мусоре, который он выбросил, не было проводов, а только упаковки из-под еды и постельного белья.
С тех пор, как молодого человека забрали, мать ни разу не смогла с ним связаться. Все общение идет только через адвоката, который уже зафиксировал несколько жалоб на плохие условия содержания.
Цель обыска
Как следует из постановления об обыске (есть в распоряжении редакции), мужчина может быть причастен к преступлению по статье 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств, взрывчатых веществ». Постановление выдал следователь из омского МВД.
В тексте документа от 27 августа отмечается, что Олег мог везти в вагоне взрывчатое устройство, детонаторы и шашку со взрывчатыми веществами. Цель обыска была найти запрещенные предметы и вещества в доме у Олега.
НГС отправил запрос по ситуации в ГУ МВД по Омской области, а также в ГУ МВД по НСО.
Что говорит о деле адвокат задержанного
Как сообщил адвокат Павел Быковский, его подзащитный, находясь в СИЗО, дожидается результатов экспертиз в рамках дела. Их назначено не меньше десятка.
— Я, вот знаете, какую проблему вижу? Человек ведь изначально назвал, что конкретно, какой мусор и куда он выбросил. Для того, чтобы не нарушать права законопослушного гражданина, необходимо было проверить его слова с содержимым бачков. Ведь даже по сериалам мы знаем, что любое место преступления должно быть тщательно осмотрено с составлением протокола и всех вещественных доказательств, которые может обозреть следователь. Именно это исключило бы нарушение прав любого из законопослушных граждан. А в данном случае, насколько мне известно, такого осмотра не было произведено. Иначе не потребовались бы эти лишние движения сотрудников следствия, не были бы задействованы силы сотрудников нескольких городов. Всё-таки можно говорить о недоработке тех лиц, которые осматривали место преступления, — считает он.
По его словам, у Олега есть проблемы со здоровьем, что сыграло в ходе следственных действий не в его пользу:
— Это, по-моему, тоже явилось одной из причин того, что человек содержится в следственном изоляторе. На учете ни у психиатра, ни у нарколога он не состоит. Но человек не может владеть собой в нестандартной ситуации, тем более в такой, где его задержали, поместили, ограничили... Нехорошая ситуация. Всё-таки никто из нас не обязан быть сильным, грамотным, со стержнем, все люди разные. Нельзя пользоваться слабостью человека, — отмечает адвокат.
В начале сентября Заельцовский районный суд эвакуировали после заявления одной из посетительниц, что у нее в сумке находится гранатомет.