В конце августа в одном из сел Ордынского района Новосибирской области полиция задержала мужчину по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. За несколько дней до этого на вокзале в Омске он выкинул в бак мусор, в котором через несколько часов дворник обнаружил подозрительную коробку с проводами.

Корреспондент НГС поговорил с матерью мужчины и его адвокатом — они рассказали детали задержания.

«Почему выхватили одного человека — вообще непонятно»

Как рассказала мать задержанного Лариса, ее сын Олег проживал в Новосибирске, но из-за проблем со здоровьем решил переехать к ней, в Ордынский район. В августе мужчина отправился к своей девушке в другой город: 14 числа он уехал из Новосибирской области, а 25 августа вернулся обратно транзитным поездом через Омск. Спустя два дня после его возвращения в дом пришли сотрудники полиции в штатском, которые захотели поговорить с Олегом.