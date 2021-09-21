«Пожить толком не успели»: истории шести жертв, попавших под пули пермского стрелка

Несколько лет назад Ярослав занимался спортом — он был кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике. Мы поговорили с Сергеем Арслановым, который тренировался вместе с ним с 2013 года.



— Ярослав тренировался со мной вместе на протяжении двух или трех лет, — рассказал 59.RU Сергей. — Я был его нижним, а он был верхним (мы его с остальной командой держали, ловили, бросали, а он, соответственно, стоял на руках у нас в пирамиде, делал различные сальто в тот момент, когда мы его бросали и ловили). За эти годы мы ездили на соревнования различного уровня (наши городские соревнования, ПФО, всероссийские соревнования, первенство России по спортивной акробатке). Нередко занимали первые места на Всероссийских соревнованиях. Были даже в финале на первенстве России среди Age Group. После того, как Ярослав закончил заниматься спортивной акробатикой, мы не поддерживали связь. От воспоминаний остались видео с выступлений, медали, кубки и грамоты, заработанные вместе с ним. Поскольку я помню его только тогда, когда ему было 10–13 лет, то трудно сказать, каким он был человеком, когда повзрослел. Но могу точно сказать, что когда он был в этом подростковом возрасте, то он был спокойным, иногда улыбчивым, не столь общительным.

