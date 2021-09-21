«Пожить толком не успели»: истории шести жертв, попавших под пули пермского стрелка

Утром 20 сентября студент пермского университета начал стрелять из ружья на территории вуза. До того как стрелка задержали, он убил шесть человек, еще 28 пострадали. Журналисты 59.RU пообщались с близкими и знакомыми погибших. Публикуем этот материал в память о них.
19-летний Ярослав Арамелев
Ярослав окончил школу
Несколько лет назад Ярослав занимался спортом — он был кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике. Мы поговорили с Сергеем Арслановым, который тренировался вместе с ним с 2013 года.
— Ярослав тренировался со мной вместе на протяжении двух или трех лет, — рассказал 59.RU Сергей. — Я был его нижним, а он был верхним (мы его с остальной командой держали, ловили, бросали, а он, соответственно, стоял на руках у нас в пирамиде, делал различные сальто в тот момент, когда мы его бросали и ловили). За эти годы мы ездили на соревнования различного уровня (наши городские соревнования, ПФО, всероссийские соревнования, первенство России по спортивной акробатке). Нередко занимали первые места на Всероссийских соревнованиях. Были даже в финале на первенстве России среди Age Group. После того, как Ярослав закончил заниматься спортивной акробатикой, мы не поддерживали связь. От воспоминаний остались видео с выступлений, медали, кубки и грамоты, заработанные вместе с ним. Поскольку я помню его только тогда, когда ему было
Бывший одноклассник Ярослава Даниил Булдаков, с которым ребята учились в
— Ярослав был старшим ребенком в семье, остались младший брат и сестра. Веселый, добрый человек, — добавил Даниил.
18-летняя Ксения Самченко
Ксения в 2020 году окончила школу
— Ксюша была очень забавной, веселой, заботливой и понимающей подругой для меня, — рассказала 59.RU Арина. — Я ценила нашу дружбу всем сердцем. Она всегда была хорошей ученицей, успеваемость была на хорошем уровне. Помимо учебы у нее было много интересов, связанных с модой, косметикой, уходом за собой. Был опыт в прохождении курсов модели. Любила проводить время с близкими ей людьми, старалась уделять им больше внимания и всегда делилась с ними своими переживаниями. Искреннее хочу сказать, что за всё время, что она прожила, она увидела очень мало и познала тоже. В будущем со своими ценностями она бы добилась много всего, но, к сожалению, никто не застрахован от таких ситуаций, и так повернулась судьба.
Девушка добавила, что у Ксении были две собаки таксы, которых она сильно любила и всегда играла с ними. Их зовут Моника и Джони.
24-летняя Анна Айгельдина
Анна родилась в городе Камбарка Удмуртской Республики и окончила местный лицей
— Вчерашний жестокий расстрел пермских студентов оставил кровоточащую рану и у коллектива «Ника-Петротэк», — рассказывают на предприятии. — От пули стрелка скончалась работница лаборатории химанализа Анна Александровна Айгельдина. Она родилась в 1997 году,
Анна поехала в Пермь, чтобы забрать свой диплом магистра и взяла три дня отпуска.
— Поехала в отличном настроении, потому что в эти выходные родители Анны приняли сватов и дали свое благословение на брак с ее любимым человеком, — говорят на «Ника-Петротэк». — Выстрел малолетнего террориста, желающего прославиться, оборвал взлет нашей красавицы и принес горе — и ее друзьям, и ее родителям, и нам — мама Анны работает в управлении КМЗ.
Мы пообщались с коллегой Анны Айгельдиной Павлом Ожгихиным. Мужчина рассказал, что был знаком с ней чуть больше года, они почти всё это время работали на одной смене.
— Должен сказать, что она лично для меня стала довольно близким человеком, мы хорошо общались, в основном во «ВКонтакте» переписывались и на работе виделись, — рассказал 59.RU Павел. — Бывало довозил ее до дома после работы, она мне очень нравилась и как человек, и как девушка, очень красивая. Сказать о ней могу только положительное: хорошая, веселая, общительная, умная, интересная девушка, у которой всё было только впереди. Я не могу до сих пор в это просто поверить, что ее больше нет. <...> Это очень большая потеря для всех нас. Вчера я был просто в шоке, не знаю как вообще смену доработал. Так рано ее не стало, пожить толком не успела, мне искренне очень жаль Аню... ее родителей и близких... это ужасно. Особенно страшно, что так наступила смерть, я очень переживаю из-за этого и никак не могу прийти в себя.
19-летняя Екатерина Шакирова
Екатерина училась в школе
— Два года я была классной мамой Шакировой Екатерины, ученицы
Знакомый Екатерины написал на своей странице в соцсети памятный пост.
— Вчера погибла моя хорошая знакомая, ее звали Катя Шакирова, — написал Даниил Лузин. — Мне очень больно осознавать, что ее больше нет с ее родными и друзьями… У меня толком слов нет, чтобы выразить те чувства, которые накопились внутри. Я выражаю искренние соболезнования ее семье. Родители Кати, если вы это читаете, то знайте, что ваша дочь была прекрасным человеком, полная добра и любви. Мне жаль до слез, что так получилось. Просто... хотел написать пару строк о ней, еще раз соболезную ее родным.
Даниил рассказал 59.RU, что Екатерина была веселой и доброй девушкой, умной и заботливой.
— Мы нечасто виделись и общались, но я всегда ей помогал чем мог, словом или советом. У нее прекрасная семья, — добавил Даниил.
20-летняя Александра Мохова
Александра, как и Екатерина, окончила гимназию
— Целеустремленные, воспитанные, скромные девочки... Очень горько, — рассказала 59.RU о Екатерине и Александре одна из бывших учителей. — Я работала в гимназии до отъезда, Саша училась в классе с моим племянником, а Катя занималась несколько лет со мной русским языком, а потом пришла в
Директор гимназии Татьяна Новикова говорит, что Екатерина и Александра были чудесными, светлыми девушками. Их все уважали. Прекрасные семьи, заботливые и очень любящие родители.
66-летняя Маргарита Энгаус
Маргарита Геннадьевна родилась в апреле 1955 года в Гремячинске. После школы поступила в ПГМУ (ранее — ПГМИ), в 1982 году получила диплом по специальности «Лечебное дело». В
Маргарита Энгаус работала в ГКБ имени Граля и Клинической больнице Свердловского района (бывшая ГКБ
— Серьезный доктор, никогда не отказывала в профессиональной помощи. Она могла вместе с семьей уехать жить и работать в другую страну, но они остались в России, — поделилась бывшая коллега погибшей Марина Зеленская.
— Мы 47 лет вместе — в учебе, в работе. Мы называли Риту — Ритенышем — удивительной красоты глаза, фарфоровая кожа, мягкий голос, обаяние и женственность. А как приятно было наблюдать за ней в работе! Выдержанная, интеллигентная, спокойная, уверенная, совершенно неконфликтная, но умеющая потребовать у администрации всё, что необходимо для организации своего рабочего места во благо пациентов, — рассказала подруга Маргариты, заведующая акушерским обсервационным отделением КБСР Светлана Дудник.
Всё, что известно о стрельбе в ПГНИУ, публикуем в текстовой онлайн-трансляции, а здесь собрано самое главное о случившемся.