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«Пожить толком не успели»: истории шести жертв, попавших под пули пермского стрелка

Воспоминания друзей и близких о погибших

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На фотографии слева направо Анна Айгельдина, Екатерина Шакирова и Ярослав Арамелев, погибшие во время стрельбы

На фотографии слева направо Анна Айгельдина, Екатерина Шакирова и Ярослав Арамелев, погибшие во время стрельбы

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Утром 20 сентября студент пермского университета начал стрелять из ружья на территории вуза. До того как стрелка задержали, он убил шесть человек, еще 28 пострадали. Журналисты 59.RU пообщались с близкими и знакомыми погибших. Публикуем этот материал в память о них.

19-летний Ярослав Арамелев


Ярослав играл на скрипке

Ярослав играл на скрипке

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Ярослав окончил школу № 135 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» в 2020 году. После этого он поступил на физический факультет Пермского государственного университета. Молодой человек играл на скрипке.

Несколько лет назад Ярослав занимался спортом — он был кандидатом в мастера спорта по спортивной акробатике. Мы поговорили с Сергеем Арслановым, который тренировался вместе с ним с 2013 года.

— Ярослав тренировался со мной вместе на протяжении двух или трех лет, — рассказал 59.RU Сергей. — Я был его нижним, а он был верхним (мы его с остальной командой держали, ловили, бросали, а он, соответственно, стоял на руках у нас в пирамиде, делал различные сальто в тот момент, когда мы его бросали и ловили). За эти годы мы ездили на соревнования различного уровня (наши городские соревнования, ПФО, всероссийские соревнования, первенство России по спортивной акробатке). Нередко занимали первые места на Всероссийских соревнованиях. Были даже в финале на первенстве России среди Age Group. После того, как Ярослав закончил заниматься спортивной акробатикой, мы не поддерживали связь. От воспоминаний остались видео с выступлений, медали, кубки и грамоты, заработанные вместе с ним. Поскольку я помню его только тогда, когда ему было 10–13 лет, то трудно сказать, каким он был человеком, когда повзрослел. Но могу точно сказать, что когда он был в этом подростковом возрасте, то он был спокойным, иногда улыбчивым, не столь общительным.

Ярослава называют веселым человеком

Ярослава называют веселым человеком

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Бывший одноклассник Ярослава Даниил Булдаков, с которым ребята учились в 10-м и 11-м классах, рассказал, что они достаточно хорошо общались, но не поддерживали связь в последнее время.

— Ярослав был старшим ребенком в семье, остались младший брат и сестра. Веселый, добрый человек, — добавил Даниил.

18-летняя Ксения Самченко


Ксения была понимающей, говорит ее подруга

Ксения была понимающей, говорит ее подруга

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Ксения в 2020 году окончила школу № 5 в Чусовом. В ПГНИУ девушка училась на направлении «Гидрометеорология» географического факультета. О ней рассказала ее подруга Арина Коновалова, девушки дружили со школы.

Девушка увлекалась модой

Девушка увлекалась модой

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— Ксюша была очень забавной, веселой, заботливой и понимающей подругой для меня, — рассказала 59.RU Арина. — Я ценила нашу дружбу всем сердцем. Она всегда была хорошей ученицей, успеваемость была на хорошем уровне. Помимо учебы у нее было много интересов, связанных с модой, косметикой, уходом за собой. Был опыт в прохождении курсов модели. Любила проводить время с близкими ей людьми, старалась уделять им больше внимания и всегда делилась с ними своими переживаниями. Искреннее хочу сказать, что за всё время, что она прожила, она увидела очень мало и познала тоже. В будущем со своими ценностями она бы добилась много всего, но, к сожалению, никто не застрахован от таких ситуаций, и так повернулась судьба.

Девушка добавила, что у Ксении были две собаки таксы, которых она сильно любила и всегда играла с ними. Их зовут Моника и Джони.

24-летняя Анна Айгельдина

Коллеги говорят об Анне, что она была бесконфликтной

Коллеги говорят об Анне, что она была бесконфликтной

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Анна родилась в городе Камбарка Удмуртской Республики и окончила местный лицей № 1. В 2019 году она окончила ПГНИУ по направлению подготовки «Химия». После получения диплома бакалавра девушка поступила в магистратуру ПГНИУ и вернулась в свой родной город. В 2020 году она получила должность лаборанта химического анализа на предприятии «Ника-Петротэк», которое занимается производством химических реагентов в Камбарке.

— Вчерашний жестокий расстрел пермских студентов оставил кровоточащую рану и у коллектива «Ника-Петротэк», — рассказывают на предприятии. — От пули стрелка скончалась работница лаборатории химанализа Анна Александровна Айгельдина. Она родилась в 1997 году, 18 августа. Всего тридцать два дня назад Анна отпраздновала свой день рождения, 24 года. Коллеги вспоминают ее как очень доброго бесконфликтного и обаятельного человека. Всего за год Анна достигла таких профессиональных высот, что встал вопрос о ее повышении в должности до инженера.

Анна поехала в Пермь, чтобы забрать свой диплом магистра и взяла три дня отпуска.

— Поехала в отличном настроении, потому что в эти выходные родители Анны приняли сватов и дали свое благословение на брак с ее любимым человеком, — говорят на «Ника-Петротэк». — Выстрел малолетнего террориста, желающего прославиться, оборвал взлет нашей красавицы и принес горе — и ее друзьям, и ее родителям, и нам — мама Анны работает в управлении КМЗ.

Девушка родилась и жила в Удмуртии, в городе Камбарка

Девушка родилась и жила в Удмуртии, в городе Камбарка

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Мы пообщались с коллегой Анны Айгельдиной Павлом Ожгихиным. Мужчина рассказал, что был знаком с ней чуть больше года, они почти всё это время работали на одной смене.

— Должен сказать, что она лично для меня стала довольно близким человеком, мы хорошо общались, в основном во «ВКонтакте» переписывались и на работе виделись, — рассказал 59.RU Павел. — Бывало довозил ее до дома после работы, она мне очень нравилась и как человек, и как девушка, очень красивая. Сказать о ней могу только положительное: хорошая, веселая, общительная, умная, интересная девушка, у которой всё было только впереди. Я не могу до сих пор в это просто поверить, что ее больше нет. <...> Это очень большая потеря для всех нас. Вчера я был просто в шоке, не знаю как вообще смену доработал. Так рано ее не стало, пожить толком не успела, мне искренне очень жаль Аню... ее родителей и близких... это ужасно. Особенно страшно, что так наступила смерть, я очень переживаю из-за этого и никак не могу прийти в себя.

19-летняя Екатерина Шакирова


Екатерину вспоминают как приветливую и лучезарную

Екатерину вспоминают как приветливую и лучезарную

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Екатерина училась в школе № 24, а потом перешла в гимназию № 3 в микрорайоне Гайва. В ПГНИУ девушка училась на втором курсе географического факультета по направлению «гидрометеорология». Свои соболезнования выразила бывшая классная руководительница девушки Ольга Викторовна Колесникова.

— Два года я была классной мамой Шакировой Екатерины, ученицы 24-й школы города Перми, — рассказала 59.RU Ольга Викторовна. — Катюша — очень светлая девочка, солнышко: всегда приветливая и лучезарная. Не могу говорить о ней в прошлом времени, не верится, что такое могло произойти. С ее уходом в прямом смысле стало темнее в мире. Это такое горе... хоронить детей чудовищно. Приношу искренние соболезнования семье Катюши! Очень горько осознавать произошедшее, а что говорить про родных. Разделяем ваше горе и скорбим…

Девушка училась на географическом факультете

Девушка училась на географическом факультете

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Знакомый Екатерины написал на своей странице в соцсети памятный пост.

— Вчера погибла моя хорошая знакомая, ее звали Катя Шакирова, — написал Даниил Лузин. — Мне очень больно осознавать, что ее больше нет с ее родными и друзьями… У меня толком слов нет, чтобы выразить те чувства, которые накопились внутри. Я выражаю искренние соболезнования ее семье. Родители Кати, если вы это читаете, то знайте, что ваша дочь была прекрасным человеком, полная добра и любви. Мне жаль до слез, что так получилось. Просто... хотел написать пару строк о ней, еще раз соболезную ее родным.

Даниил рассказал 59.RU, что Екатерина была веселой и доброй девушкой, умной и заботливой.

— Мы нечасто виделись и общались, но я всегда ей помогал чем мог, словом или советом. У нее прекрасная семья, — добавил Даниил.

20-летняя Александра Мохова


Александра Мохова окончила гимназию <nobr class="_">№ 3</nobr>

Александра Мохова окончила гимназию № 3

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Александра, как и Екатерина, окончила гимназию № 3. Они выпустились с разницей в один год. В университете она училась на факультете прикладной математики и механики.

— Целеустремленные, воспитанные, скромные девочки... Очень горько, — рассказала 59.RU о Екатерине и Александре одна из бывших учителей. — Я работала в гимназии до отъезда, Саша училась в классе с моим племянником, а Катя занималась несколько лет со мной русским языком, а потом пришла в 10-й класс в гимназию учиться. Очень скромная девочка, Катя. Саша чуть поживее. Везде участвовали.

Директор гимназии Татьяна Новикова говорит, что Екатерина и Александра были чудесными, светлыми девушками. Их все уважали. Прекрасные семьи, заботливые и очень любящие родители.

66-летняя Маргарита Энгаус


Маргарита Геннадьевна <nobr class="_">43 года</nobr> работала в медицине

Маргарита Геннадьевна 43 года работала в медицине

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Маргарита Геннадьевна родилась в апреле 1955 года в Гремячинске. После школы поступила в ПГМУ (ранее — ПГМИ), в 1982 году получила диплом по специальности «Лечебное дело». В 2016-м прошла в медуниверситете переподготовку по профилю «эндоскопия».

Маргарита Энгаус работала в ГКБ имени Граля и Клинической больнице Свердловского района (бывшая ГКБ № 7) эндоскопистом, общий стаж в медицине — 43 года.

— Серьезный доктор, никогда не отказывала в профессиональной помощи. Она могла вместе с семьей уехать жить и работать в другую страну, но они остались в России, — поделилась бывшая коллега погибшей Марина Зеленская.

СЮЖЕТ

Стрельба в пермском университете

— Мы 47 лет вместе — в учебе, в работе. Мы называли Риту — Ритенышем — удивительной красоты глаза, фарфоровая кожа, мягкий голос, обаяние и женственность. А как приятно было наблюдать за ней в работе! Выдержанная, интеллигентная, спокойная, уверенная, совершенно неконфликтная, но умеющая потребовать у администрации всё, что необходимо для организации своего рабочего места во благо пациентов, — рассказала подруга Маргариты, заведующая акушерским обсервационным отделением КБСР Светлана Дудник.

Всё, что известно о стрельбе в ПГНИУ, публикуем в текстовой онлайн-трансляции, а здесь собрано самое главное о случившемся.

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ПГНИУПермьстрельба
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