Студенты: — Олег Иванович, давайте мы выключим свет, чтобы нас здесь видно не было?



Преподаватель: — Ну давайте выключим...



(Неразборчивая речь студентов.)



П: — Ну а что надо делать-то при этом?



С: — По крайней мере выходить не надо.



П: — Ну и всё… Переубивали всех террористов. Всё, работаем-работаем. Пишем дальше.



Спустя 18 минут после начала занятия студенты вновь обратились к преподавателю. Они зачитали уже опубликованные в социальных сетях сообщения о стрелке и необходимости забаррикадироваться под партами. В ответ на все предложения заблокировать двери партами он заявил: «Нет, ну давайте серьезно: это ведь учеба». Студенты и одна из родителей продолжили рассказывать подробности происходящего, в ответ на что преподаватель задал вопрос: «Ну и что?» После этого запись обрывается.



На второй аудиозаписи слышно, как преподаватель разговаривает по телефону, предположительно, с деканом. Тот, в свою очередь, говорит о необходимости «сидеть в аудитории и ждать какого-то сигнала». После этого телефонный собеседник рассказал, что служба безопасности уже выехала, а преподаватель произнес: «Продолжать работать. Слышали указание декана? Продолжать занятие».

