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В Новосибирске Toyota Mark II сбила 16-летнего парня на «зебре»

За рулем был 34-летний мужчина

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Пешеход шел в светлое время суток по «зебре»

Пешеход шел в светлое время суток по «зебре»

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Сегодня вечером автомобиль Toyota Mark II сбил 16-летнего парня на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска. В этот момент пешеход переходил дорогу по «зебре».

— В 17:30 водитель 1987 года рождения на автомобиле Toyota Mark II двигался по улице Блюхера со стороны улицы Геодезической в сторону улицы Космической. У дома 61 на улице Блюхера в зоне нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на 16-летнего юношу, который переходил проезжую часть, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

Пешехода увезли в больницу с подозрением на перелом левой ноги.

В последний день августа также в Ленинском районе маршрутка сбила ребенка — он переезжал дорогу по «зебре» на самокате. 12-летний мальчик попал в больницу с переломом левой руки. Двумя неделями ранее на Родниках девушка на «Солярисе» сбила двухлетнего ребенка. Он неожиданно выбежал из-за автомобиля и получил травму головы.

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«зебра»сбили пешеходаулица Блюхера
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