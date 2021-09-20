В Новосибирске Toyota Mark II сбила 16-летнего парня на «зебре»

Сегодня вечером автомобиль Toyota Mark II сбил 16-летнего парня на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска. В этот момент пешеход переходил дорогу по «зебре».

— В 17:30 водитель 1987 года рождения на автомобиле Toyota Mark II двигался по улице Блюхера со стороны улицы Геодезической в сторону улицы Космической. У дома 61 на улице Блюхера в зоне нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на 16-летнего юношу, который переходил проезжую часть, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

