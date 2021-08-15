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На Родниках девушка на «Солярисе» сбила двухлетнего ребенка

Он выбежал из-за автомобиля

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Ребенка доставили в больницу

Ребенка доставили в больницу

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Двухлетний ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске

В воскресенье, 15 августа, в Новосибирске в микрорайоне Родники иномарка сбила ребенка во дворе дома.

— Девушка-водитель 1989 года рождения на автомобиле «Хендай-Солярис» во дворе дома 8/2 по улице Мясниковой совершила наезд на ребенка, который выбежал из-за припаркованного автомобиля. В результате данного ДТП двухлетний ребенок с травмой головы был доставлен в больницу, сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве также уточнили, что ребенок гулял во дворе дома вместе с бабушкой. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вчера во дворе дома на Красном проспекте «Хендай» сбил 10-летнего мальчика.

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ГИБДДДТПсбил ребенка
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