На Родниках девушка на «Солярисе» сбила двухлетнего ребенка

Двухлетний ребенок попал под колеса иномарки в Новосибирске
В воскресенье, 15 августа, в Новосибирске в микрорайоне Родники иномарка сбила ребенка во дворе дома.
— Девушка-водитель 1989 года рождения на автомобиле «Хендай-Солярис» во дворе дома 8/2 по улице Мясниковой совершила наезд на ребенка, который выбежал из-за припаркованного автомобиля. В результате данного ДТП двухлетний ребенок с травмой головы был доставлен в больницу, сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В ведомстве также уточнили, что ребенок гулял во дворе дома вместе с бабушкой. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Вчера во дворе дома на Красном проспекте «Хендай» сбил 10-летнего мальчика.