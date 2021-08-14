Во дворе дома на Красном проспекте водитель «Хёндай» сбил ребенка

Днем в субботу, 14 августа, во дворе дома на Красном проспекте водитель «Хёндай-Сантофе» сбил 10-летнего мальчика.
— В 16 часов 10 минут на территории Заельцовского района водитель, мужчина 1992 года рождения, двигался на автомобиле «Хёндай-Сантофе» со стороны дома
Ребенка увезли в больницу с предварительным диагнозом «открытый перелом левой ноги». На месте работает экипаж ДПС.
Вчера в Первомайском районе произошла подобная ситуация — водитель за рулем автомобиля Skoda Octavia сбил 12-летнего мальчика, переходящего дорогу.