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Во дворе дома на Красном проспекте водитель «Хёндай» сбил ребенка

Мальчика увезли в больницу

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На месте работает экипаж ДПС

На месте работает экипаж ДПС

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Днем в субботу, 14 августа, во дворе дома на Красном проспекте водитель «Хёндай-Сантофе» сбил 10-летнего мальчика.

— В 16 часов 10 минут на территории Заельцовского района водитель, мужчина 1992 года рождения, двигался на автомобиле «Хёндай-Сантофе» со стороны дома № 166 по улице Дуси Ковальчук в сторону дома № 188 улицы Красный проспект. В пути следования у дома № 188 по улице Красный проспект он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, мальчика 2011 года рождения, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля, — сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Ребенка увезли в больницу с предварительным диагнозом «открытый перелом левой ноги». На месте работает экипаж ДПС.

Вчера в Первомайском районе произошла подобная ситуация — водитель за рулем автомобиля Skoda Octavia сбил 12-летнего мальчика, переходящего дорогу.

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ГИБДДсбил ребенка
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