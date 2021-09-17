В Новосибирской области пропала девочка-подросток. У нее есть особая примета

В Новосибирском районе НСО пропала 15-летняя Елизавета Новгородцева. 13 сентября девушка ушла из дома в селе Кубовая, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

— Накануне пропажи у девочки была ссора из-за позднего возвращения домой. Со слов родных, такого длительного отсутствия еще не было. Сейчас девочка не в Сети, не на связи. Ее местонахождение неизвестно, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

У девушки есть особая примета — пирсинг в носу. Рост Елизаветы — 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы ниже плеч. В день пропажи была одета в черную толстовку с капюшоном, синие джинсы, белые кроссовки.