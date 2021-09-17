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В Новосибирской области пропала девочка-подросток. У нее есть особая примета

Последний раз родные видели ее четыре дня назад

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Девушка вышла из дома 13 сентября

Девушка вышла из дома 13 сентября

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В Новосибирском районе НСО пропала 15-летняя Елизавета Новгородцева. 13 сентября девушка ушла из дома в селе Кубовая, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

— Накануне пропажи у девочки была ссора из-за позднего возвращения домой. Со слов родных, такого длительного отсутствия еще не было. Сейчас девочка не в Сети, не на связи. Ее местонахождение неизвестно, — сообщила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

У девушки есть особая примета — пирсинг в носу. Рост Елизаветы — 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы ниже плеч. В день пропажи была одета в черную толстовку с капюшоном, синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру 8–800–700–54–52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Три дня назад в Новосибирске 7-летний мальчик ушел из дома, пока его мама спала. Ребенок очень домашний и не гуляет один. К поискам тогда также подключились волонтеры.

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Новосибирский районпропал подросток«Лиза Алерт»
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