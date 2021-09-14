В Новосибирске 7-летний мальчик ушел из дома и пропал, пока его мать спала

Сегодня днем в Калининском районе Новосибирска пропал 7-летний Виктор Мезенцев. Он вышел из дома, когда его мать спала, и ушел в неизвестном направлении.
— Мальчик ранее не убегал. Ребенок ушел из дома, когда мама спала. Ребенок несамостоятельный, один не гуляет и пока сам в школу не ходит. Абсолютно непонятно, куда и зачем он пошел. Мы объявили сбор волонтеров, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Рост пропавшего ребенка 120 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Был одет в оранжевую куртку (как на фото), штаны цвета хаки, черные ботинки.
К сожалению, дети часто пропадают, и происходит это по разным причинам. В августе волонтеры искали 8-летнего мальчика на красном велосипеде.