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В Новосибирске 7-летний мальчик ушел из дома и пропал, пока его мать спала

Сейчас его ищет полиция и волонтеры

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Мальчик вышел из дома в районе улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, пока его мать спала

Мальчик вышел из дома в районе улиц Богдана Хмельницкого и Учительской, пока его мать спала

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Сегодня днем в Калининском районе Новосибирска пропал 7-летний Виктор Мезенцев. Он вышел из дома, когда его мать спала, и ушел в неизвестном направлении.

— Мальчик ранее не убегал. Ребенок ушел из дома, когда мама спала. Ребенок несамостоятельный, один не гуляет и пока сам в школу не ходит. Абсолютно непонятно, куда и зачем он пошел. Мы объявили сбор волонтеров, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Рост пропавшего ребенка 120 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Был одет в оранжевую куртку (как на фото), штаны цвета хаки, черные ботинки.

К сожалению, дети часто пропадают, и происходит это по разным причинам. В августе волонтеры искали 8-летнего мальчика на красном велосипеде.

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Калининский районпропал ребенок
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