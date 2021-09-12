На трассе под Новосибирском лоб в лоб столкнулись две иномарки, пассажира зажало в салоне

В воскресенье, 12 сентября, на трассе Р-256 около Бердска произошло лобовое столкновение микроавтобуса Nissan Serena и кроссовера SsangYong. В аварии пострадали люди.

Как сообщается в паблике «АвтоБердск», водитель кроссовера решил выехать на встречную полосу, чтобы объехать стоящую на поворот машину. Там в него врезался микроавтобус. В результате одного из пассажиров зажало в машине.