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На трассе под Новосибирском лоб в лоб столкнулись две иномарки, пассажира зажало в салоне

Пострадавшего доставали спасатели

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На места работали спасатели, которые помогли достать зажатого человека

На места работали спасатели, которые помогли достать зажатого человека

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Пассажира зажало в машине после лобового ДТП под Новосибирском

В воскресенье, 12 сентября, на трассе Р-256 около Бердска произошло лобовое столкновение микроавтобуса Nissan Serena и кроссовера SsangYong. В аварии пострадали люди.

Как сообщается в паблике «АвтоБердск», водитель кроссовера решил выехать на встречную полосу, чтобы объехать стоящую на поворот машину. Там в него врезался микроавтобус. В результате одного из пассажиров зажало в машине.

— Бойцы 11-й пожарно-спасательной части МЧС России оперативно деблокировали пассажира из автомобиля «Тойота», бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в отделение травматологии Бердской городской больницы. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможность возгорания электропроводки, и произвели смыв разлитого топлива с проезжей части, чтобы из-за искры или других факторов также не произошло возгорание, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По словам очевидцах, в обеих машинах находились дети, они не пострадали. В больницу также доставили водителя микроавтобуса.

Сегодня ночью в Дзержинском районе ВАЗ врезался в бензовоз — водителя увезли в больницу со множественными переломами.

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ДТПавариязажало в салоне
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