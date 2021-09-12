На трассе под Новосибирском лоб в лоб столкнулись две иномарки, пассажира зажало в салоне

Пассажира зажало в машине после лобового ДТП под Новосибирском
В воскресенье, 12 сентября, на трассе
Как сообщается в паблике «АвтоБердск», водитель кроссовера решил выехать на встречную полосу, чтобы объехать стоящую на поворот машину. Там в него врезался микроавтобус. В результате одного из пассажиров зажало в машине.
— Бойцы
По словам очевидцах, в обеих машинах находились дети, они не пострадали. В больницу также доставили водителя микроавтобуса.
Сегодня ночью в Дзержинском районе ВАЗ врезался в бензовоз — водителя увезли в больницу со множественными переломами.