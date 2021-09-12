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В Новосибирске ночью ВАЗ врезался в бензовоз — легковая машина лишилась передней части кузова

Водитель ВАЗа попал в больницу с переломом костей таза

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Автомобиль ВАЗ получил критические повреждения

Автомобиль ВАЗ получил критические повреждения

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В Новосибирске в ДТП пострадал водитель ВАЗа

В Новосибирске в Дзержинском районе 12 сентября около 2 часов ночи ВАЗ врезался в бензовоз. В аварии сильно пострадал легковой автомобиль, водитель попал в больницу с переломом таза.

— 12.09.2021 в 01:50 водитель 1994 года рождения, управляя ВАЗ 2104, у дома 30а по улице Планетная совершил столкновение с бензовозом, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ 2104, с переломом костей таза госпитализирован, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирском районе в 23:35 11 сентября грузовой автомобиль наехал на пешехода. От полученных травм неизвестный мужчина скончался на месте.

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ДТПавариягород
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