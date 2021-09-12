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Тема дняВ Сирии погиб 45-летний новосибирец
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«Руки с ногами вперемешку»: ночью под Новосибирском грузовик наехал на пешехода

Личность погибшего неизвестна

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Авария произошла на автодороге К-19Р

Авария произошла на автодороге К-19Р

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В Новосибирском районе под колесами грузовика погиб пешеход

В Новосибирском районе в 23:35 11 сентября грузовой автомобиль наехал на пешехода. От полученных травм неизвестный мужчина скончался на месте.

— Водитель, управляя грузовым автомобилем «Скания», следовал со стороны города Новосибирск в сторону села Плотниково, в пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо, по ходу движения автомобиля, — рассказали в пресс-службе ГИБДДД по Новосибирской области.

— По дороге в Тогучин на Гусинобродском шоссе около заправки ЛУКОЙЛ сбит насмерть человек. Мужик лет 40–45, русые волосы, лысина на макушке. Одет в темное. Весь переломанный. Очень худой. Лицо, по крайней мере. Тело непонятно. Руки с ногами вперемешку. Хорошо, что лицо хоть осталось, — рассказал читатель НГС.

Личность погибшего устанавливается.

Днем, 11 сентября, в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Мерседес» и «Митсубиси Паджеро Спорт». Один из них ехал по встречной полосе.

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